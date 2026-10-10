Atacul lui Trump la adresa lui Zelenski vine după ce președintele ucrainean a criticat acordul său cu Rusia privind motorina și marchează cea mai gravă criză dintre cei doi lideri de când întâlnirea lor din februarie 2025 a degenerat în fața camerelor de filmat.

Trump a anunțat vineri că a ajuns la un acord cu Rusia privind ridicarea sancțiunilor, pentru a permite exporturile rusești de motorină către SUA și pe piața mondială a energiei.

Zelenski, care a fost surprins de acordul încheiat pe la spatele Ucrainei, a criticat această măsură și a declarat pentru Axios că decizia este „nedreaptă și necinstită”, reprezentând un „semn de slăbiciune” din partea lui Trump și un „cadou de ziua de naștere” pentru Putin.

Un oficial american a declarat ulterior pentru Axios că Trump a încheiat acordul privind motorina după ce Zelenski a ignorat o jumătate de duzină de solicitări din partea SUA de a înceta atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Trump a afirmat că Zelenski ar fi putut ajunge la un acord cu Rusia de multe ori, „dar a ales să nu o facă”.

„Le sugerez să-și aleagă un nou lider care să poată încheia un acord”, le-a spus Trump reporterilor sâmbătă. „… Și cred că e timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte.”

El a spus că i-a cerut lui Zelenski să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești și a susținut că acțiunile lui Zelenski au prejudiciat fermierii americani.

„Ar fi bine să înceteze naibii”, a spus Trump.