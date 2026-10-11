Și a mers până într-acolo încât să spună că ucrainenii au nevoie de un nou președinte, capabil să încheie pacea.

Evident, Moscova a jubilat la această schimbare de ton. Emisarul de rang înalt al lui Putin, implicat în negocierile cu americanii, a calificat declarațiile lui Trump despre Zelenski drept „emblematice și istorice”.

Donald Trump a sugerat din nou că Volodimir Zelenski nu a făcut suficient pentru a obține pacea cu Rusia.

Donald Trump: „Zelenski ar fi putut pune capăt acestui război de multe ori. De foarte multe ori. Dar a ales să nu o facă. Este un război care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată și cred că a venit timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”.

Kira Rudik, lidera partidului de opoziție Golos din Ucraina: „În acest moment, există doi lideri în lume care cer ca Ucraina să aibă un nou președinte. Primul este președintele Trump, iar al doilea este dictatorul Vladimir Putin. Niciun lider străin, ci doar poporul ucrainean poate să decidă cine și când va fi ales”.

Trump l-a acuzat pe liderul de la Kiev că le creează dificultăți economice americanilor, ordonând atacuri asupra rafinăriilor rusești.

Trump le spune americanilor că nu au motorină din cauza lui Zelenski

Donald Trump: „I-am spus că poate face orice vrea împotriva Rusiei. Dar să nu lovească însă rafinăriile, pentru că asta creează o problemă la nivel mondial. Vrea să creeze probleme pentru fermierii și crescătorii noștri de animale, din cauza motorinei, deoarece Rusia furnizează o mare parte din motorina folosită în lume”.

Vineri, Trump a anunțat un acord important cu președintele Vladimir Putin, prin care Moscova se angajează să livreze sute de mii de tone de motorină „către piața americană și cea mondială”.

David Blevins, corespondent SKY News la Washington: „Trump le dă de înțeles fermierilor americani, cărora le va cere votul în aproximativ trei săptămâni, că nu el este de vină pentru suferințele lor provocate de criza costului vieții din Statele Unite. Nu există garanții că înțelegerea chiar va avea rezultate. Livrările la care Rusia s-a angajat sunt doar o picătură în ocean dacă luăm în calcul consumul zilnic de motorină din Statele Unite. Apoi, intervine și întrebarea dacă Rusia își poate ține angajamentele, având în vedere daunele suferite de infrastructura rusă de rafinării”.

Kira Rudik, lidera partidului de opoziție Golos din Ucraina: „Principalul motiv al acestui acord și principalul său obiectiv este de a pune presiune asupra Ucrainei să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei și asupra rafinăriilor rusești”.

Liderii europeni au criticat acordul, spunând că va finanța mașinăria de război a Rusiei.

Sâmbătă, cel puțin 20 de oameni au murit într-un atac al Moscovei asupra unui oraș ucrainean cu 700.000 de locuitori, situat aproape de linia frontului.

„Rusia și-a exprimat recunoștința pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină, lansând cinci bombe ghidate asupra unor blocuri și case din Zaporojie” - a scris Zelenski pe X.