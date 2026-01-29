Charles Victor Thompson (55 de ani) a fost executat prin administrarea de injecție letală la penitenciarul de stat Huntsville.

El a fost condamnat la pedeapsa capitală pentru uciderea, folosind o armă de foc, a lui Darren Keith Cain (39 de ani) și a Dennisei Hayslip (39 de ani), la domiciliul acesteia din urmă. Prima victimă a decedat la locul atacului, iar a doua la spital, o săptămână mai târziu.

În total, 47 de execuții au fost realizate în SUA în 2025, comparativ cu 20 în ultimul deceniu, cel mai înalt nivel după cele 52 de cazuri înregistrate în 2009.

Marea majoritate a execuțiilor din SUA sunt puse în aplicare prin injecție letală, anul trecut fiind realizate 39 de astfel de execuții.

Alte cinci execuții de anul trecut au fost realizate prin inhalare de azot, o metodă utilizată pentru prima dată în lume de statul american Alabama (sud) în 2024 și comparată de experții ONU cu o formă de ''tortură''.

De asemenea, în Carolina de Sud trei execuții au fost realizate de plutonul de execuție, pentru prima dată în SUA după 2010.

Pedeapsa capitală rămâne extrem de concentrată geografic: doar 11 state, în special din sud, au executat condamnați în 2025, iar pedepse cu moartea au fost pronunțate în opt dintre ele.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 dintre statele componente ale SUA. Alte trei state - California, Oregon și Pennsylvania - respectă un moratoriu al execuțiilor privind decizia guvernatorului.

