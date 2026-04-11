Potrivit News.ro, care citează Reuters, el s-a angajat să combată acuzaţiile într-o postare pe X, cerându-şi totodată scuze soţiei sale pentru „greşeli de judecată din trecut”, fără a oferi detalii.

Mai mulţi politicieni democraţi de seamă au reacţionat la acuzaţiile de agresiune sexuală, îndemnându-l pe Swalwell să-şi încheie campania pentru funcţia de guvernator. Hakeem Jeffries, liderul democraţilor din Camera Reprezentanţilor, a solicitat o anchetă.

San Francisco Chronicle a relatat vineri că o femeie care a lucrat anterior în biroul de circumscripţie al lui Swalwell l-a acuzat de două relaţii sexuale fără consimţământ, una în timp ce era angajată la el în 2019 şi alta în 2024, după ce a părăsit echipa sa.

Femeia, a cărei identitate nu a fost dezvăluită de ziar, a declarat că era prea beată în ambele ocazii pentru a-şi da consimţământul, potrivit raportului.

Fosta angajată a declarat ulterior pentru CNN că Swalwell a violat-o în timpul celui de-al doilea incident, fapt pe care Swalwell l-a negat cu tărie.

„Îl împingeam de pe mine, spunându-i «nu»”, a declarat femeia pentru CNN în faţa camerei, dar din umbră, pentru a-şi ascunde înfăţişarea. Când a fost întrebată cum a reacţionat el, femeia a răspuns: „Nu s-a oprit”.

”Aceste greşeli sunt între mine şi soţia mea”

„Aceste acuzaţii de agresiune sexuală sunt complet false. Sunt absolut false. Nu s-au întâmplat. Nu s-au întâmplat niciodată”, a declarat Swalwell într-o postare video. „Le voi combate cu tot ce am.”

El a remarcat că acuzaţiile apar înaintea alegerilor primare din iunie pentru funcţia de guvernator, spunând că el era favoritul.

„De peste 20 de ani, am servit publicul drept consilier municipal, ca membru al Congresului şi ca procuror care a reprezentat victimele în instanţă, în special victimele agresiunilor sexuale”, a spus Swalwell.

El a spus că nu este un „sfânt“ şi că „cu siguranţă a făcut greşeli de judecată în trecut, dar aceste greşeli sunt între mine şi soţia mea, iar ei îi cer scuze profunde pentru că am pus-o în această situaţie“.

Acuzaţiile au zguduit campania

Senatorul american Adam Schiff, un alt democrat de renume naţional, şi-a retras sprijinul şi l-a îndemnat pe Swalwell să se retragă din cursă.

Asociaţia Profesorilor din California, cel mai mare sindicat al profesorilor din stat, şi-a suspendat sprijinul.

Conducerea democraţilor din Camera Reprezentanţilor, inclusiv Jeffries, a declarat că Swalwell ar trebui să „îşi încheie imediat campania”.

Într-un grup numeros de candidaţi din mai multe partide, Swalwell a fost considerat pe scară largă unul dintre principalii pretendenţi la calificarea în turul doi al alegerilor fără apartenenţă politică pentru funcţia de guvernator al Californiei.

Primii doi clasaţi în primarele din iunie vor avansa în alegerile generale din noiembrie, chiar dacă sunt din acelaşi partid.