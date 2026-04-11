Pe măsură ce efectele războiului dintre președintele Donald Trump și Iran se propagă în economie, combinația dintre creșterea prețurilor și pesimismul populației reprezintă un semnal de alarmă pentru republicanii care încearcă să-și mențină controlul asupra Congresului la alegerile de la jumătatea mandatului.

Prețurile petrolului și gazelor au explodat în martie, pe fondul unui șoc major de aprovizionare provocat de războiul cu Iranul. Blocarea traficului de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz a generat penurii globale de țiței și gaze naturale lichefiate, ceea ce a dus la scumpiri puternice ale benzinei, motorinei și altor produse petroliere.

Inflația a urcat la o rată anuală de 3,3% în martie, iar prețul benzinei a crescut cu 21,2%, potrivit Departamentului Muncii. Creșterea costurilor energiei a reprezentat aproape trei sferturi din avansul lunar al indicelui prețurilor de consum. În același timp, consumatorii chestionați de Universitatea Michigan au indicat războiul drept principalul motiv pentru deteriorarea economiei, iar indicele de încredere a scăzut sub nivelul minim din perioada inflației post-pandemie.

„Pentru consumatori, acest lucru este foarte real”, a declarat Mike Reid, șeful departamentului de analiză economică pentru SUA la RBC. Deși creșterea inflației este în mare parte determinată de prețurile energiei, evoluția depinde de durata conflictului din Orientul Mijlociu și de riscul ca scumpirile să se extindă în întreaga economie, a adăugat el.

Inflația ridicată a afectat mandatul fostului președinte Joe Biden, iar Trump a fost reales promițând reducerea prețurilor și lansarea unei „epoci de aur” economică pentru americanii de rând. Președintele a evidențiat anterior scăderea prețurilor la energie, însă mesajul este acum subminat de creșterea benzinei la peste 4 dolari pe galon.

Democrații au criticat impactul războiului asupra prețurilor. Președintele Comitetului Național Democrat, Ken Martin, a declarat că politicile comerciale „haotice” ale lui Trump și „războiul nepopular cu Iranul” au adus americanilor doar prețuri mai mari. Senatoarea Elizabeth Warren a spus că fiecare familie care se luptă să-și alimenteze mașina sau să cumpere alimente știe cine este responsabil.

Oficialii de la Casa Albă susțin că scumpirile sunt temporare, însă cu cât Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată mai mult timp, cu atât crește riscul agravării situației economice. În ciuda unui armistițiu de două săptămâni, Trump a declarat joi că Iranul face „o treabă foarte proastă” în a permite circulația petrolului prin strâmtoare.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie, a crescut la 2,6% în martie, peste nivelul din februarie, dar sub estimările economiștilor. Acest lucru sugerează că impactul creșterilor de preț este încă limitat la sectorul energetic, ceea ce reprezintă o veste relativ bună pentru Rezerva Federală, care ar putea lua în calcul majorări de dobândă mai târziu în acest an.

Chiar și așa, în indicatorul preferat de Fed – indicele cheltuielilor de consum personal – inflația de bază rămâne ridicată, la 3% anual în februarie. Acest lucru ar putea reduce marja de manevră a băncii centrale dacă șocul petrolier se extinde dincolo de energie.