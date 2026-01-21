Liderul democrat american, un opozant al miliardarului republican, care ameninţă cu taxe vamale suplimentare ţările europene ce se opun planului său de achziţionare a Groenlandei, a denunţat naivitatea Bătrânului Continent marţi, în faţa mai multor jurnalişti, în marja Forumului Economic Mondial (WEF), la Davos, în Elveţia.

”Să faci diplomaţie cu Donald Trump? El este un T-Rex. Fie îi faci jocul, fie te devorează. Una sau cealaltă”, a tunat Gavin Newsom.

Europa, clar erbivoră într-o lume carnivoră, are mijloace să riposteze loviturilor violente pe care Trump le aplică dreptului internaţional?

”Loviţi-l la figură”, a îndemnat direct Gavin Newsom Uniunea Europeană (UE), pentru a-l face să dea înapoi.

”Toată această poveste cu Groenlanda este absurdă şi a venit timpul ca fiecare să conştientizeze situaţia, să se arate ferm şi hotărât, se se afirme şi să vorbească pe o singură voce. Loviţi-l la figură”, a subliniat el.

Newsom: Trump ”dă înapoi când îl lovești peste față”

Potrivit guvernatorului democrat, Donald Trump este departe a fi atât de invulnerabil pe cât pretinde, el este ”slab”. ”Este un maestru în arta exploatării slăbiciunilor, dar dă înapoi când îl loveşti peste faţă”, a declarat el.

”Nu poţi să împaci şi capra şi varza. Gata cu amabilităţile!”, a subliniat el. ”Nu mai căutaţi să-l îmbunaţi. Luptaţi împotriva focului cu focul!”, a adăugat el.

Gavin Newsom, care a catalogat drept o ”nebunie” ambiţia şefului statului american de a dobândi Groenlanda, a apreciat că Donald Trump nu va încerca să cucerească ”militar” această insulă autonomă daneză.

Locatarul Casei Albe, care urmează să susţină un discurs la reuniunea anuală a elitelor mondiale la Davos, pune Europa şi NATO la încercare încercând să dobândească acest teritoriu uriaş din Atlanticul de Nord.

Democratul, care ar putea candida la fotoliul de la Casa Albă în 2028, îl critică virulent pe Trump, mai ales în străinătate.

Să fie apelurile guvernatorului Californiei doar o dorinţă pioasă?

UE reflectează la măsuri de retorsiune comercială, în urma unor amerinţări ale lui Trump de a impune suprataxe vamale unui număr de opt ţări, dintre care şase sunt membre ale Uniunii. Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a promis tot marţi, la Davos, un răspuns ”ferm, unit şi proporţional”.

Parlamentul European (PE) a anunţat suspendarea procesului ratificării Acordului comercial încheiat în vara lui 2025 de Bruxelles cu Washington-ul.

Alte arme rămân la dispoziţia UE, ca de exemplu ”instrumentul anticoerciţie”, la activarea căruia îndeamnă preşedintele francez Emmanuel Macron sau un pachet de contramăsuri vamale - pregătit de către ”Cei 27” în iulie 2025 şi apoi suspendat -, pe care Bruxelles-ul l-ar putea agita din nou.

