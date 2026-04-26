„Lumea nu trebuie să permită ca acest terorism nuclear să continue, iar cea mai bună modalitate de a-i pune capăt este să constrângă Rusia să-și oprească atacurile iresponsabile”, a declarat Volodimir Zelenski, referindu-se la războiul din Ucraina, declanșat de invazia rusă la scară mare în februarie 2022.

Rusia este „încă o dată pe cale să conducă lumea pe marginea prăpastiei unei catastrofe provocate de om”, a denunțat el, subliniind că dronele ruse survolează cu regularitate Cernobîlul și că una dintre ele a lovit instalația care protejează centrala anul trecut.

Ucraina marchează duminică 40 de ani de la accidentul de la Cernobîl, cea mai gravă catastrofă nucleară civilă din istorie, în timp ce centrala rămâne amenințată de bombele ruse, antrenând un nou risc de emisii radioactive.

Explozie în timpul unui test de siguranță

La 26 aprilie 1986, la ora 1:23, miezul atomic al reactorului numărul 4 al centralei sovietice de la Cernobîl, în nordul Ucrainei, a explodat în timpul unui test de siguranță, în urma unor erori de manipulare.

Explozia a aruncat în aer edificiul, iar o coloană de fum radioactiv s-a ridicat în aer.Combustibilul nuclear a ars timp de zece zile.

În zilele care au urmat, o coloană radioactivă a poluat foarte puternic Ucraina, Belarusul și Rusia, iar apoi a contagiat Europa.

În septembrie 2005, un raport controversat al ONU estima la 4.000 numărul morților confirmate sau iminente în cele mai afectate trei țări.

În 2006, ONG-ul Greenpeace estima că 100.000 de oameni au murit, în total, în urma acestei catastrofe.