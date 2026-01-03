Declarația actorului Tommy Lee Jones la moartea fiicei sale, Victoria. A murit de Anul Nou dintr-o posibilă supradoză

Stiri externe
03-01-2026 | 17:35
Tommy lee jones si victoria
Pro TV

Tommy Lee Jones și familia sa au emis o declarație emoționantă în urma decesului fiicei sale Victoria, la vârsta de 34 de ani.

autor
Mihai Niculescu

„Apreciem toate cuvintele amabile, gândurile și rugăciunile”, a scris familia într-o declarație obținută de Page Six vineri seara.

„Vă rugăm să ne respectați intimitatea în acest moment dificil. Vă mulțumim.” Declarația a fost semnată „Familia Victoria Kafka Jones”.

Victoria a fost găsită inconștientă la etajul 14 al hotelului Fairmont din San Francisco, în dimineața de joi.

Apelul la 911 referitor la incidentul din ziua de Anul Nou, obținut de TMZ, indica o posibilă supradoză din cauza „schimbării culorii”, care se referă de obicei la cianoză, o „decolorare a pielii, buzelor sau unghiilor cauzată de lipsa de oxigen din sânge”, potrivit Cleveland Clinic.

Citește și
elvetia, bar, incendiu
Dosar penal după tragedia din Elveția. Administratorii barului, acuzați de omor din culpă pentru moartea a 40 de persoane

În ciuda faptului că martorii au încercat să o resusciteze pe Victoria și paramedicii au încercat să o readucă la viață la sosire, ea a fost declarată moartă la fața locului.

Deși cauza morții Victoriei rămâne neclară, Departamentul de Poliție din San Francisco nu a găsit, potrivit rapoartelor, accesorii pentru consumul de droguri, semne ale unei posibile crime sau orice altceva care să indice o sinucidere.

Un reprezentant al hotelului a precizat: „Suntem profund îndurerați de incidentul care a avut loc la hotel pe 1 ianuarie 2026. Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor dragi în aceste momente foarte dificile. Echipa hotelului cooperează activ și sprijină autoritățile polițienești în cadrul anchetei în curs.”

Istoric de abuz de droguri

Victoriei îi succed părinții ei — Jones și fosta sa lui soție Kimberlea Coughley —, precum și fratele ei Austin, în vârstă de 43 de ani.

Victoria a avut o scurtă carieră de actriță în copilărie, lucrând alături de tatăl ei la filmele „Men in Black II” și „The Three Burials of Melquiades Estrada”.

A apărut și într-un episod din 2003 al serialului „One Tree Hill”. Fiind cea mai mică dintre copiii lui Jones a acumulat cazier judiciar în anii care au urmat, departe de lumina reflectoarelor.

Victoria a fost arestată de cel puțin două ori în Napa, California, în 2024, cu acuzații de obstrucționare a unui ofițer de poliție, utilizarea/afectarea de substanțe controlate și posesia de substanțe narcotice controlate, în aprilie 2025.

Sursa: pagesix.com

Etichete: victoria, Tommy Lee Jones,

Dată publicare: 03-01-2026 17:26

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Dosar penal după tragedia din Elveția. Administratorii barului, acuzați de omor din culpă pentru moartea a 40 de persoane
Stiri externe
Dosar penal după tragedia din Elveția. Administratorii barului, acuzați de omor din culpă pentru moartea a 40 de persoane

Cei doi administratori francezi ai barului care a fost devastat de un incendiu în noaptea de Anul Nou în staţiunea de schi Crans-Montana, soldat cu moartea a 40 de persoane şi rănirea altor 119, sunt anchetați penal, relatează AFP.  

N-a știut ce l-a lovit. Ce făcea Maduro când a fost săltat de trupele de elită americane Delta Force
Stiri externe
N-a știut ce l-a lovit. Ce făcea Maduro când a fost săltat de trupele de elită americane Delta Force

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost scoşi cu forţa din dormitorul lor de către forţele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect citate de CNN.

 

Trump a vizionat în direct operațiunea de capturare a lui Maduro. „Ca și cum aș fi urmărit o emisiune televizată”
Stiri externe
Trump a vizionat în direct operațiunea de capturare a lui Maduro. „Ca și cum aș fi urmărit o emisiune televizată”

Preşedintele american Donald Trump a susţinut sâmbătă că a urmărit în direct operaţiunea de capturare şi scoatere din ţară a omologului său venezuelean Nicolas Maduro, relatează AFP.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28