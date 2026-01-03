Declarația actorului Tommy Lee Jones la moartea fiicei sale, Victoria. A murit de Anul Nou dintr-o posibilă supradoză

Tommy Lee Jones și familia sa au emis o declarație emoționantă în urma decesului fiicei sale Victoria, la vârsta de 34 de ani.

„Apreciem toate cuvintele amabile, gândurile și rugăciunile”, a scris familia într-o declarație obținută de Page Six vineri seara.

„Vă rugăm să ne respectați intimitatea în acest moment dificil. Vă mulțumim.” Declarația a fost semnată „Familia Victoria Kafka Jones”.

Victoria a fost găsită inconștientă la etajul 14 al hotelului Fairmont din San Francisco, în dimineața de joi.

Apelul la 911 referitor la incidentul din ziua de Anul Nou, obținut de TMZ, indica o posibilă supradoză din cauza „schimbării culorii”, care se referă de obicei la cianoză, o „decolorare a pielii, buzelor sau unghiilor cauzată de lipsa de oxigen din sânge”, potrivit Cleveland Clinic.

În ciuda faptului că martorii au încercat să o resusciteze pe Victoria și paramedicii au încercat să o readucă la viață la sosire, ea a fost declarată moartă la fața locului.

Deși cauza morții Victoriei rămâne neclară, Departamentul de Poliție din San Francisco nu a găsit, potrivit rapoartelor, accesorii pentru consumul de droguri, semne ale unei posibile crime sau orice altceva care să indice o sinucidere.

Un reprezentant al hotelului a precizat: „Suntem profund îndurerați de incidentul care a avut loc la hotel pe 1 ianuarie 2026. Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor dragi în aceste momente foarte dificile. Echipa hotelului cooperează activ și sprijină autoritățile polițienești în cadrul anchetei în curs.”

Istoric de abuz de droguri

Victoriei îi succed părinții ei — Jones și fosta sa lui soție Kimberlea Coughley —, precum și fratele ei Austin, în vârstă de 43 de ani.

Victoria a avut o scurtă carieră de actriță în copilărie, lucrând alături de tatăl ei la filmele „Men in Black II” și „The Three Burials of Melquiades Estrada”.

A apărut și într-un episod din 2003 al serialului „One Tree Hill”. Fiind cea mai mică dintre copiii lui Jones a acumulat cazier judiciar în anii care au urmat, departe de lumina reflectoarelor.

Victoria a fost arestată de cel puțin două ori în Napa, California, în 2024, cu acuzații de obstrucționare a unui ofițer de poliție, utilizarea/afectarea de substanțe controlate și posesia de substanțe narcotice controlate, în aprilie 2025.

