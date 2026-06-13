Țările comunitare solicită și o mai mare transparență a prețurilor pentru bagajele de mână, potrivit unui diplomat de rang înalt al blocului comunitar, citat de Reuters, transmite Agerpres.

Cele 27 de state membre vor trimite acum propunerea Parlamentului European, care o va evalua începând de luni. Decizia vine după mai bine de un deceniu de discuții pe marginea unui pachet de măsuri propus inițial de Comisia Europeană.

Pragul de compensare rămâne la trei ore

Conform normelor în vigoare din 2004, pasagerii zborurilor cu întârzieri de peste trei ore pot solicita compensații cuprinse între 250 și 600 de euro, în funcție de durata zborului. Comisia Europeană propusese inițial ridicarea pragului la patru ore, iar statele membre au încercat să plafoneze suma compensației la 500 de euro.

În final, statele membre au decis să mențină situația actuală privind această chestiune controversată, care a pus în opoziție companiile aeriene – care cer mai multă flexibilitate pentru a rămâne competitive – și asociațiile pentru protecția consumatorilor.

Transparență pentru bagajele de mână

În ceea ce privește taxele percepute de unele companii aeriene pentru bagajele de mână – cealaltă problemă controversată – statele membre au propus obligarea companiilor aeriene să includă aceste taxe în prețul de bază al biletelor, cu posibilitatea de a oferi reduceri consumatorilor care nu doresc acest serviciu. Măsura își propune să îmbunătățească transparența și comparabilitatea prețurilor.

Taxele pentru bagajele de mână au fost larg criticate de asociațiile pentru drepturile consumatorilor din întreaga UE și au declanșat o bătălie politică în 2024, când Ministerul spaniol pentru Drepturile Consumatorilor a amendat companiile aeriene low-cost cu 179 de milioane de euro pentru că le-au perceput. Companiile aeriene au făcut apel împotriva amenzii.

Alte reguli menținute

Țările membre au păstrat neschimbate și alte reguli importante:

- Un adult însoțitor poate sta lângă un copil fără a plăti o taxă suplimentară

- Companiile aeriene sunt obligate să ofere mai multe servicii în cazul pierderii legăturilor

- Companiile aeriene nu pot obliga pasagerii să descarce o aplicație pe telefonul mobil pentru a obține un permis de îmbarcare – o practică introdusă de Ryanair în noiembrie

Propunerea statelor membre urmează să fie evaluată de Parlamentul European, care va decide forma finală a noului pachet de drepturi ale pasagerilor aerieni din UE.