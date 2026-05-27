O pasageră a luat inițiativa de a deschide ieșirea de urgență. Un gest aparent bine intenționat, care i-a adus însă o amendă, potrivit Midi Libre.

Fapta sa bună ar putea să o coste scump. Duminică, 24 mai, trenul Ouigo care circula pe ruta Paris–Nisa, via Lyon, a fost oprit timp de mai multe ore din cauza unei pene de curent în Montanay. Fără electricitate și fără aer condiționat, vagoanele pline de pasageri au devenit rapid sufocante.

„Toată lumea cobora pe peron pe măsură ce temperatura creștea, dar oamenii începeau să se simtă rău și să hiperventileze”, a declarat pentru Le Progrès o femeie de 41 de ani din Saint-Étienne. Vecina ei de loc, o femeie în vârstă, a început și ea să aibă dificultăți de respirație. Singura soluție pe care a văzut-o femeia a fost să deschidă ieșirea de urgență.

O situație de urgență

„Nu am ezitat. Era o situație de urgență, iar aceea este o cale de evacuare, exact pentru asta există!”, a explicat femeia. Mai ales că pasagerii nu primiseră nicio instrucțiune, iar personalul feroviar nu era de găsit.

Cu toate acestea, la doar câteva minute după ce a deschis ușa, femeia din Saint-Étienne a fost abordată de trei controlori. După ce au mustrat-o, „au închis ușa, iar cinci minute mai târziu s-au întors și au redeschis-o, pentru că și-au dat seama că situația era de nesuportat”.

În ciuda acestei schimbări de atitudine, controlorii i-au verificat biletul și i-au aplicat o amendă de 200 de euro pentru „utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului de oprire de urgență”.

Femeia nu înțelege această decizie, având în vedere circumstanțele. „A fost o acțiune de bun-simț, nu un act de vandalism”, susține ea, precizând că va contesta amenda.

Contactată de colegii de la Le Progrès, SNCF nu a răspuns solicitărilor acestora.