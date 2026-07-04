Americanii adunați pe imensa esplanadă National Mall, din inima Washingtonului, suferă crunt din cauza temperaturilor extreme.

Peste câteva ore, acolo va ține un discurs președintele Trump, înainte de ceea ce el anunță drept cel mai mare foc de artificii din lume, cu 850.000 de rachete.

Trump a prefațat weekendul aniversar dedicat celor 250 de ani de independență a Statelor Unite cu un discurs pe Muntele Rushmore. Liderul de la Casa Albă a vorbit mai ales despre revenirea pericolului comunist, pe care îl asociază cu democrații progresiști.

Președintele american a început prin a-i elogia pe cei patru președinți ale căror chipuri sunt sculptate în muntele de granit: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln. Donald Trump nu ascunde că i-ar plăcea ca și chipul lui să fie adăugat pe Muntele Rushmore. În stilul său inconfundabil, liderul de la Casa Albă a lansat un potop de superlative.

Donald Trump, președintele SUA: „La 250 de ani, America este cea mai bătrână republică de pe Pământ. Avem cea mai trainică și mai dreaptă Constituție. Suntem cea mai puternică țară de pe planetă. Și, prin binecuvântarea Divină, Statele Unite ale Americii reprezintă cea mai de succes, mai desăvârșită și mai excepțională națiune din istoria umanității și e grozav să vă fiu președinte!”.

”Comunismul este o amenințare mortală pentru libertatea Americii”

Apoi, cu patru luni înainte de alegerile pentru Congres, președintele s-a lansat într-un lung rechizitoriu împotriva a ceea ce numește amenințarea comunistă reprezentată de democrații progresiști.

Donald Trump, președintele SUA: „Astăzi vedem din nou identitatea americană atacată. La o generație după ce am luptat și am câștigat Războiul Rece împotriva amenințării comunismului, asistăm acum la o revenire a amenințării comuniste pe teritoriul nostru, inclusiv din partea nou-veniților în țara noastră, care îmbrățișează idei total opuse modului nostru de viață. Comunismul este o amenințare mortală pentru libertatea Americii. Poți fi loial lui Karl Marx sau poți fi loial Americii. Poți fi comunist sau poți fi patriot. Nu poți fi ambele. America nu va fi niciodată o țară comunistă. Putem pierde alegerile de la jumătatea mandatului doar dacă suntem proști și imprudenți”.

Candidați progresiști, majoritatea autodeclarați socialiști, au câștigat în ultimele săptămâni alegerile primare ale Partidului Democrat în statele New York, Colorado, Kentucky, New Jersey, Ohio, Pennsylvania și Texas.