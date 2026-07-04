Potrivit unui sondaj realizat de Societatea Chineză pentru Cercetarea Somnului și publicat în martie, 72% dintre chinezi preferă un somn de după-amiază care durează cel puțin 30 de minute, potrivit South China Morning Post.

Beneficiile somnului de după-amiază au fost consemnate în cea mai veche lucrare de medicină din China, Huangdi Neijing, sau Canonul Intern al Împăratului Galben, despre care se spune că a fost finalizată în urmă cu aproximativ 2.000 de ani.

Textul recomandă un somn profund în timpul orei Zi, care corespunde în prezent intervalului 23:00-01:00, și un pui de somn scurt în timpul orei Wu, echivalentul intervalului 11:00-13:00.

Medicina tradițională chineză consideră somnul de la prânz benefic pentru inimă

Teoriile medicinei tradiționale chineze cred că ora Wu este momentul zilei în care energia yang, care simbolizează soarele și căldura, atinge punctul maxim.

Potrivit acestor credințe, căldura este legată de inima unei persoane, iar un pui de somn poate întări această conexiune și poate hrăni inima.

Obiceiul somnului de după-amiază era atât de răspândit, încât numeroși cărturari din vechime au scris poezii despre el.

Poetul și politicianul chinez Wang Anshi (1021-1086), din timpul dinastiei Song de Nord, a scris poezia „Somnul de după-amiază”, în care se plângea că odihna sa plăcută, în adierea unei brize ușoare, a fost întreruptă de cântecul unei păsări.

Istoricul și poetul Lu You (1125-1210), din dinastia Song de Sud, a scris, de asemenea, o poezie intitulată „Somnul de după-amiază”. El scria: „Ochii mă dor și îmi sunt încețoșați de somn. Casc adesea și regret că nu m-am culcat mai devreme”.

Ajungând în secolul al XX-lea, și liderul politic chinez Deng Xiaoping era renumit pentru obiceiul său de a dormi la prânz.

Se spune că Deng bea puțin baijiu în timpul prânzului pentru a se asigura că va avea un somn de calitate.

În unele provincii chineze, firmele își închid activitatea pentru ca angajații să poată dormi

Somnul de după-amiază nu era doar un privilegiu al nobililor. În trecut, acesta nu era considerat o formă de lene sau de evitare a muncii. În societatea agrară tradițională, se considera că munca la câmp în cea mai fierbinte perioadă a zilei era contraproductivă.

Chiar și în prezent, în contextul celebrei culturi de muncă „996” din China, care presupune 12 ore de muncă pe zi, șase zile pe săptămână, unii angajați, care se autointitulează în glumă „vite și cai”, aduc la birou paturi pliabile și perne pentru a se bucura de un pui de somn în timpul prețioasei pauze de prânz.

Provincia Shanxi, din centrul Chinei, este cunoscută drept provincia somnului de după-amiază. Afacerile, de la restaurante la stații de curierat, își întrerup activitatea timp de câteva ore după-amiaza pentru a se asigura că angajații își pot face siesta. Localnicii sunt, de asemenea, renumiți pentru capacitatea lor de a adormi oricând și oriunde.

Cu toate acestea, medicina tradițională chineză consideră că somnul scurt, de aproximativ 30 de minute, este mai benefic decât unul mai lung.

De asemenea, aceasta recomandă să nu se doarmă imediat după masă. În plus, poziția în care se doarme este foarte importantă pentru sănătate.

Potrivit Spitalului Universității de Medicină Tradițională Chineză din Chengdu, dormitul cu capul pe birou afectează organismul, influențează negativ zonele cervicală și lombară ale coloanei vertebrale, îngreunează respirația și reduce calitatea somnului, ceea ce poate provoca anxietate.

Specialiștii recomandă, de asemenea, ridicarea lentă după somn și efectuarea unor activități fizice ușoare pentru a ajuta organismul să revină la starea sa fiziologică normală.