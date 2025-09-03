Ping pong de interese între Kim Jong Un și Putin, la Beijing. Phenianul va primi ce își dorește de ani buni de la ruși

03-09-2025 | 20:10
Flancat de Vladimir Putin și de Kim Jong Un, liderul chinez a transmis un mesaj de forță, fără echivoc, lumii occidentale.

La final, Putin și omologul său din Coreea de Nord au plecat cu aceeași limuzină rusească Aurus pentru o sesiune de discuții bilaterale.

Au multe interese comune. Rusia are nevoie de sprijin militar direct, iar Coreea de Nord primește la schimb ceea ce regimul lui Kim își dorește de ani de zile - tehnologie militară.

La reuniunea bilaterală, Vladimir Putin și Kim Jong Un au discutat cu precădere despre cooperarea militară dintre Phenian și Moscova.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „La inițiativa voastră, forțele speciale nord-coreene au luat parte la eliberarea regiunii Kursk. Vreau să subliniez că nu vom uita niciodată pierderile pe care le-au suferit forțele armate și familiile soldaților dumneavoastră”.

Potrivit serviciilor sud-coreene de informații, 15.000 de militari nord-coreeni au luptat de partea Rusiei în Kursk. 2.000 dintre ei au murit, iar alte câteva mii au fost răniți. Rusia a primit inclusiv rachete balistice și artilerie de la nord-coreeni, echipamente esențiale pentru efortul de război al Moscovei.

Kim Jong Un, liderul suprem al Coreei de Nord: „Am luptat alături de poporul Federației Ruse și aș dori, încă o dată, să-mi exprim recunoștința față de președintele Putin pentru că a profitat de această ocazie pentru a aprecia cu adevărat ceea ce am demonstrat în acea luptă”.

Cooperarea ruso-nord-coreeană se bazează pe un pact de apărare reciprocă, semnat în 2024, după modelul alianțelor militare clasice. De altfel, nord-coreenii au fost printre puținii care și-au declarat susținerea fără echivoc pentru Rusia, după invazia în Ucraina.

Sprijinul lor nu a fost însă gratuit: Phenianul a primit tehnologii militare și spațiale până de curând interzise, din cauza embargourilor internaționale.

Kim Jong-Un, liderul suprem al Coreei de Nord: „Dacă există ceva ce pot face pentru dumneavoastră și pentru poporul Rusiei, consider asta o datorie frățească de a-mi asuma responsabilitatea și sunt gata să dau tot ce pot pentru a ajuta”.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „În numele poporului rus, vreau să vă mulțumesc pentru participarea la lupta comună împotriva neo-nazismului modern”.

Schimbul de amabilități dintre cei doi a continuat până la final, pe treptele casei de oaspeți.

În urma liderului nord-coreean, un membru al staff-ului său a curățat temeinic scaunul pe care a stat acesta, dar și obiectele atinse - procedură standard, pentru ca alte puteri să nu afle, pe baza ADN-ului, detalii despre sănătatea lui Kim Jong-Un.

Dincolo de prezența celor doi la paradă alături de liderul chinez, nu a existat o reuniune trilaterală, China, Rusia și Coreea de Nord. Analiștii speculează că Beijingul, în ciuda semnalelor de susținere, ezită să oficializeze o alianță militară strictă cu Coreea de Nord, din dorința de a evita sancțiuni suplimentare sau escaladarea directă a tensiunilor cu Occidentul. Discuțiile despre cooperări militare și tehnologice s-au purtat doar între Putin și Kim Jong Un.

Momentul nu a fost trecut cu vederea de la Washington. Președintele american a avut un mesaj interpretabil către oficialii chinezi.

„Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări ale mele lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un, în timp ce complotați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Donald Trump pe propria rețea socială.

