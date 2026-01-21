Deși Macron nu a explicat motivul pentru care a purtat acest accesoriu în timpul discursului său, presa franceză a atribuit acest lucru unei afecțiuni medicale de care suferă, notează BBC.



Săptămâna trecută, el a participat la un eveniment militar în sudul Franței cu un ochi roșu și, la un moment dat, a purtat o pereche similară de ochelari de soare.



În timp ce se adresa trupelor, el a minimizat starea sa și a spus că este „total benignă” și „complet nesemnificativă”, adăugând: „Vă rog să mă iertați pentru aspectul inestetic al ochiului meu”.



Macron a glumit chiar pe seama acestui lucru, numindu-l „l'oeil du tigre” sau „ochiul tigrului”, făcând referire la piesa formației rock Survivor folosită în filmul despre box din 1982, ”Rocky III”.



„Pentru cei care înțeleg referința, este un semn de determinare”, a spus el.



Presa franceză a relatat că Macron părea să aibă o hemoragie subconjunctivală, adică o ruptură a unui vas de sânge din ochi.



Este inofensivă, nedureroasă și nu afectează vederea. De asemenea, nu provoacă leziuni permanente la nivelul ochiului, deoarece dispare de obicei în două săptămâni.



Uneori apare atunci când o persoană strănută sau tușește puternic, sau își atinge sau freacă ochiul. Persoanele cu diabet și hipertensiune arterială sunt mai expuse riscului de a suferi de această afecțiune.

