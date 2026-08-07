Elevii cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani din învățământul secundar superior (cunoscut în Danemarca sub denumirea de „gymnasiet”) vor fi, de asemenea, încurajați să-și realizeze temele scrise la școală, în condiții controlate, inclusiv prin monitorizarea ecranelor computerelor lor, mai degrabă decât acasă, relatează The Guardian, citează News.ro.

Măsurile, anunțate joi, în timp ce elevii se pregătesc să se întoarcă la școală săptămâna viitoare după vacanța de vară, vor intra în vigoare imediat, după ce Magnus Heunicke, ministrul educației al țării, a solicitat luarea unor măsuri urgente.

„Din păcate, avem o problemă cu trișatul cu ajutorul AI în licee”, a spus el. „Este nevoie de acțiune acum”, a insistat el.

Inteligența artificială a reprezentat o provocare din ce în ce mai mare pentru predare și examene, a declarat ministerul educației. El speră că noile măsuri vor contribui la stabilirea unor linii directoare mai clare privind situațiile în care elevilor nu li se permite utilizarea acesteia.

Guvernul pregătește, de asemenea, o strategie națională cuprinzătoare privind utilizarea inteligenței artificiale în toate școlile și în sectorul educațional în ansamblu.

Heunicke a declarat că va discuta cu școlile, profesorii și elevii pentru a „se asigura că AI-ul nu subminează competențele elevilor, profesionalismul și, nu în ultimul rând, capacitatea de a gândi independent”.

Lucrările de examen redactate acasă vor fi susținute oral

Prima măsură care va fi introdusă este susținerea orală a lucrărilor de examen redactate acasă. Aproximativ 9.000 de elevi din învățământul liceal redactează în fiecare an o lucrare de amploare (cunoscută sub denumirea de „større skriftlige opgave” sau SSO), pe care vor trebui să o susțină acum oral. Ministerul a declarat că va discuta cu școlile despre cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru.

Liceele vor fi, de asemenea, obligate să utilizeze instrumente de monitorizare pentru a supraveghea modul în care sunt folosite calculatoarele la examenele scrise. Acestea sunt obligate să instaleze firewall-uri pentru a filtra conținutul accesibil în rețeaua școlii în timpul examenelor și al orelor de curs.

A treia măsură constă într-un apel adresat școlilor de a încuraja elevii să-și realizeze o parte mai mare din lucrările scrise la școală, în condiții controlate, pentru a „urmări procesul de lucru al elevilor, a oferi feedback relevant și a crea o bază mai precisă pentru evaluare”.

Utilizarea AI în școli, o provocare și pentru Suedia

Disponibilitatea imediată a instrumentelor de AI revoluționează educația la nivel mondial atât pentru profesori, cât și pentru elevi, determinând guvernele să se grăbească să evalueze dacă și cum ar trebui să intervină.

În țara vecină, Suedia, un studiu a constatat că numărul elevilor suspendați sau avertizați pentru utilizarea neautorizată a inteligenței artificiale a crescut cu 688% între 2023 și 2025. Guvernul a comandat o analiză privind modul în care școlile abordează problema copiatului cu ajutorul AI, iar raportul va fi prezentat în aprilie.

Anunțând această analiză, Lotta Edholm, ministrul suedez al învățământului secundar superior, a declarat în ianuarie: „Nu există niciun motiv să închidem ochii la elevii care trișează. Trișatul este complet inacceptabil, indiferent de forma pe care o ia. Acesta riscă să afecteze notele care ar trebui să reflecte cunoștințele elevilor și, pe termen lung, elevii nu învață de fapt ceea ce ar trebui”.