Aceasta este cea mai mare hotărâre judecătorească pronunţată împotriva companiei în materie de siguranţă a copiilor, scrie News.ro, care citează BBC.

Judecătorul Bryan Biedscheid a afirmat că gigantul reţelelor sociale reprezintă o „pacoste publică”, comparabilă cu poluarea aerului, şi că trebuie să aloce banii într-un fond destinat reducerii prejudiciilor viitoare.

Această hotărâre se adaugă la amenzile de 375 de milioane de dolari pe care Meta a fost deja obligată să le plătească în cadrul acestui caz, ajungând la o sumă totală de 942 de milioane de dolari.

Judecătorul Biedscheid a comparat Meta cu o fabrică, în care publicitatea şi conţinutul reprezintă produsul, iar „prejudiciul psihologic şi exploatarea sexuală a copiilor constituie poluarea care trebuie combătută”.

Meta anunţă că va contesta decizia

Un purtător de cuvânt al Meta, care deţine şi operează Instagram, Facebook, WhatsApp şi Threads, a declarat joi:

„Nu suntem de acord cu hotărârea şi vom face apel.”

„Depunem eforturi susţinute pentru a asigura siguranţa utilizatorilor pe platformele noastre şi am fost transparenţi cu privire la provocările legate de identificarea şi eliminarea actorilor rău intenţionaţi şi a conţinutului dăunător. Rămânem încrezători în istoricul nostru privind protecţia adolescenţilor în mediul online şi vom continua să ne apărăm împotriva acuzaţiilor care denaturează faptele”, a transmis acesta.

În ceea ce priveşte verdictul anterior de 375 de milioane de dolari din acest caz, Meta a declarat că intenţionează să facă apel împotriva hotărârii şi a oferit o explicaţie similară. A fost prima dată când un stat a dat în judecată cu succes compania Meta pe probleme legate de siguranţa copiilor.

Meta se confruntă în prezent cu mii de procese în SUA pe teme similare. Pe lângă hotărârile din New Mexico, Meta a pierdut la începutul acestui an un proces în Los Angeles în care se formulau acuzaţii similare.

Cum a început procesul din New Mexico

Cazul din New Mexico are la origine un proces din 2023 intentat de avocaţii statului New Mexico, care susţineau că Meta ar trebui să fie trasă la răspundere pentru modul în care platformele sale au pus în pericol copiii şi i-au expus la materiale sexuale explicite şi la contactul cu prădători sexuali.

În prima fază a procesului, s-a constatat că Meta a încălcat în mod repetat Legea privind practicile neloiale din New Mexico, întrucât algoritmii săi de recomandare „direcţionau” practic tinerii utilizatori către conţinut şi contacte dăunătoare.

Algoritmii de recomandare sunt instrumentele pe care Meta le utilizează pentru a selecta automat conţinutul pe care un utilizator îl vede pe platformele sale.

În hotărârea privind această a doua fază a procesului, judecătorul Biedscheid a constatat că prejudiciile cauzate de Meta au atins nivelul de „perturbare a ordinii publice”, adică o problemă de sănătate şi siguranţă care a devenit atât de răspândită încât are un impact negativ asupra publicului larg.

Pe lângă faptul că reprezintă cea mai mare amendă primită de Meta pentru probleme legate de siguranţa copiilor, hotărârea pare să fie şi prima ocazie în care o companie de social media a fost considerată o perturbare a ordinii publice.

„La fel cum poluarea nocivă produsă de o fabrică poate aduce atingere dreptului publicului larg la un aer rezonabil de curat, efectele dăunătoare ale platformelor Meta asupra copiilor nu rămân limitate la aceste platforme, ci se extind la internet în ansamblu şi, ceea ce este poate cel mai îngrijorător, în lumea reală, creând o povară socială comună şi un prejudiciu pentru copiii afectaţi, familiile şi şcolile acestora, precum şi pentru spitale şi forţele de ordine”, a scris judecătorul.

Ce măsuri este obligată să implementeze Meta

Fondul pe care Meta a fost obligată să îl înfiinţeze va fi utilizat pentru a finanţa eforturile de atenuare a „impactului pe scară largă al prejudiciului”, a declarat judecătorul Biedscheid.

O mare parte a sumei, în valoare totală de 420 de milioane de dolari, va fi alocată remedierii prejudiciilor pe care platformele Meta le-au cauzat deja, prin finanţarea „programelor clinice adecvate sau a altor programe de sănătate comportamentală, precum şi a profesioniştilor din acest domeniu”, conform hotărârii.

O altă parte din sumă va fi destinată programelor de formare în domeniul sensibilizării şi prevenirii, inclusiv pentru profesori şi profesionişti din domeniul sănătăţii, cu privire la modul de abordare a prejudiciilor cauzate copiilor de reţelele sociale.

Judecătorul a dispus, de asemenea, ca Meta să adopte alte măsuri, printre care asigurarea faptului că niciun cont al unui utilizator cu vârsta sub 18 ani nu este recomandat unui adult şi că niciun adult nu poate trimite mesaje unui utilizator minor, interzicerea trimiterii sau primirii de imagini cu nuditate de către utilizatorii minori şi adoptarea unei „politici de o singură abatere pentru utilizatorii adulţi care se implică în exploatarea sexuală a copiilor”.

În plus, Meta a fost obligată să:

· elimine numărul de „like-uri” pentru utilizatorii sub 18 ani;

· interzică notificările push pentru aceşti utilizatori în fiecare zi între orele 22:00 şi 07:00 şi să interzică astfel de notificări în timpul anului şcolar obişnuit între orele 08:00 şi 15:00, cu excepţia weekendurilor;

· implementeze o limită obligatorie de utilizare pentru aceşti utilizatori de 90 de ore cumulate pe lună pe Instagram şi Facebook, adică aproximativ trei ore pe zi.

Săptămâna viitoare începe în California un alt proces important împotriva Meta. Aproape trei duzini de procurori generali din statele americane au dat în judecată compania pentru încălcarea legilor privind confidenţialitatea copiilor.