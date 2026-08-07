Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa a anunţat, vineri dimineaţă, că poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi, joi noapte, cu privire la plecarea voluntară a lui Eduard Florin Bîrcău, de 3 ani, din localitatea Corbu, scrie News.ro.

Copilul ar fi plecat de la domiciliu (o stână), în jurul orei 19:00, fără a reveni până în prezent.

El are aproximativ un metru înălţime, păr deschis la culoare, ochi căprui, iar la momentul plecării purta pantaloni scurţi de culoare neagră şi tricou de culoare neagră.

Persoanele care pot furniza informaţii referitoare la băiat sunt rugate să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.