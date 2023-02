Cutremure în Turcia și Siria | Mii de oameni se oferă să adopte bebelușul scos de sub dărâmături

Când a fost salvat, bebelușul Aya - adică „miracol” în arabă - era încă legat de mama ei prin cordonul ombilical, scrie BBC.

Rescuers pull newborn baby alive from rubble in northern Syria, after finding her still tied by her umbilical cord to her mother, who died in massive quakes that hit Türkiye and Syria; infant is sole survivor of her immediate family https://t.co/SmlJeFRVmG pic.twitter.com/ygRjAB4wkf

Mama, tatăl ei și toți cei patru frați ai ei au murit după ce cutremurul a lovit orașul Jindayris.

Aya este acum în spital.

„A sosit luni într-o stare atât de proastă, avea umflături, vânătăi, îi era frig și abia respira”, a spus Hani Marouf, medicul pediatru care o îngrijește pe fetiță.

Bebelușul Aya este acum în stare stabilă.

Videoclipurile cu salvarea Ayei au devenit virale pe rețelele de socializare. Imaginile arătat un bărbat care iese de sub resturile unei clădiri, ținând în brațe un bebeluș acoperit de praf.

???????? A newborn baby is rushed to safety in Jindires, Syria following a series of powerful earthquakes along the border with Turkey which killed at least 5,100.

The mother reportedly gave birth under the rubble but did not survive. pic.twitter.com/lf1U9jgO3N