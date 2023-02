VIDEO. O femeie însărcinată a născut îngropată sub dărâmături în Siria. Doar bebelușul a fost salvat, mama a murit

Imaginile arată cum bebeluşul este transportat în siguranţă în braţele unui salvator în Jenderes, într-o regiune din nord-estul Siriei, puternic lovită de cutremurul cu magnitudinea de 7,8 care s-a produs luni.

Fetiţa a fost salvată la câteva minute după ce s-a născut sub dărâmături. Însă, în timp ce bebeluţul a supravieţuit acestei încercări, mama ei ar fi murit în mod tragic după naştere. Şi restul membrilor familiei şi-ar fi pierdut viaţa în urma seismului, relatează The Daily Mail, potrivit News.ro.

Conform presei locale, mama însărcinată - strămutată din estul Siriei, din regiunea Deir Ezzor - a intrat în travaliu în timpul cutremurului care a făcut până acum peste 5.000 de victime în Turcia şi Siria.

Înregistrarea video surprinde momentul în care un salvator fuge printre ruinele unei clădiri devastate, având în braţe micuţa.

Un alt bărbat aleargă după el cu o pătură verde prăfuită, pe care o aruncă apoi salvatorului pentru a-l înveli pe nou-născut şi a-i ţine cald.

WATCH - A rescue worker runs with a new-born #baby after the #mother gave birth under the #rubble in Aleppo Syria. The mother died after giving #birth

Video: Social Media | #ArianaNews #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/2STvxdRXOL