Imagini impresionante cu zeci de animale care au fost scoase de sub dărâmături, în urma cutremurelor devastatoare din Turcia

Turcia şi Siria sunt îngenuncheate de durere şi de spaimă, după catastrofa de luni, atunci când cele două țări au fost lovite de două cutremure majore, în decurs de 24 de ore. Cel mai recent bilanţ arată că peste 20.000 de oameni au murit, iar zeci de clădiri s-au făcut una cu pământul, scrie Jerusalem Post.

Imagini cu echipele de căutare și salvare din Turcia care salvează de sub dărâmături animale rănite au devenit virale pe rețelele de socializare.

Speriate, în agonie, pline de praf și rănite, animalele au primit o nouă șansă la viață, odată cu salvarea lor din ruine.

A dog was pulled from the rubble, rescued by firefighters in the Turkish Town of #Hatay #AnimalRescue #Turkey #Earthquake #Animals #Pets #Dogs #Dog pic.twitter.com/UrfU4R78SG