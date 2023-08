Cutremur cu magnitudinea 5,2, joi seară, în estul Turciei. Seismul a avut loc la o adâncime de 11 kilometri | VIDEO

Potrivit Centrului Seismologic European pentru Mediterana (EMSC), cutremurul a avut o magnitudine de 5,2, iar adâncimea la care s-a produs a fost de 11 kilometri.

People come out to the streets after the #earthquake of 5.5 that hit Malatya, #Turquía

Agenţia seismologică turcă transmite că seismul a avut magnitudinea de 5,3, iar adâncimea la care s-a produs a fost de 7 kilometri.

After the #earthquake with a magnitude of 5.5, the people of Malatya took to the streets.#deprem #Malatya

#Turkey pic.twitter.com/uIgvi8Sn8V