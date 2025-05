Cum se pregătesc polonezii obișnuiți pentru o invazie rusească. „Vrem să construim cea mai puternică armată din regiune”

„Odată ce cartușul este încărcat, arma e gata de foc”, strigă instructorul, un soldat polonez, cu fața mânjită cu vopsea de camuflaj.

Tineri și bătrâni, bărbați și femei, părinți și copii — toți au venit aici dintr-un singur motiv: să învețe cum să supraviețuiască unui atac armat, scrie BBC.

Pe lângă exercițiile de tragere, programul de sâmbătă dimineață, numit „Antrenează-te cu armata”, le predă civililor lupte corp la corp, prim ajutor și cum să folosească o mască de gaze.

„Timpurile sunt periculoase acum, trebuie să fim pregătiți”, spune coordonatorul proiectului, căpitanul Adam Sielicki. „Avem o amenințare militară din partea Rusiei și ne pregătim pentru asta.”

Căpitanul Sielicki spune că programul are mai multe cereri decât locuri disponibile, iar guvernul polonez plănuiește acum să-l extindă astfel încât fiecare bărbat adult din țară să primească instruire. Polonia, care are granițe atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, spune că va cheltui aproape 5% din PIB pe apărare în acest an — cel mai ridicat procent din NATO.

Tusk a declarat că Polonia își propune să construiască „cea mai puternică armată din regiune”

Săptămâna trecută, premierul Donald Tusk a declarat că Polonia își propune să construiască „cea mai puternică armată din regiune”. Varșovia a intrat într-o veritabilă cursă de înarmare, cumpărând avioane, nave, sisteme de artilerie și rachete din SUA, Suedia și Coreea de Sud, printre altele.

Dariusz, unul dintre participanții la cursul de sâmbătă din Wroclaw, spune că ar fi „primul” care s-ar oferi voluntar dacă Polonia ar fi atacată. „Istoria ne-a învățat că trebuie să fim pregătiți să ne apărăm singuri. Nu putem conta pe altcineva. Azi există alianțe, dar mâine se pot destrăma.”

În timp ce își scoate masca de gaze, Bartek spune că crede că majoritatea polonezilor „vor lua armele” dacă vor fi atacați „și vor fi gata să apere țara”.

Agata participă alături de o prietenă. Ea spune că alegerea lui Donald Trump a făcut ca oamenii să fie și mai îngrijorați. „Vrea să se retragă [din Europa]. De aceea ne simțim și mai puțin în siguranță. Dacă nu suntem pregătiți și Rusia ne atacă, pur și simplu vom deveni prizonierii lor.”

Declarațiile lui Donald Trump și ale unor membri ai administrației sale au provocat mari îngrijorări în rândul oficialilor de la Varșovia. În timpul unei vizite în capitala Poloniei, în februarie, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a spus că Europa nu ar trebui să presupună că prezența trupelor americane pe continent „va dura pentru totdeauna”.

În prezent, SUA au 10.000 de soldați staționați în Polonia, dar Washingtonul a anunțat luna trecută că își retrage trupele dintr-o bază militară-cheie din orașul Rzeszow, în estul Poloniei. Oficialii spun că trupele vor fi redistribuite în interiorul Poloniei, dar mișcarea a stârnit și mai multă neliniște în țară.

Atitudinea aparent ostilă a lui Donald Trump față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cuvintele calde adresate lui Vladimir Putin, liderul Rusiei, au amplificat și mai mult îngrijorările.

Polonia urmează să semneze un acord de apărare cu Franța în zilele următoare, iar un alt pact cu Marea Britanie este în pregătire — mișcări suplimentare prin care Varșovia se îndepărtează de legăturile sale militare tradițional puternice cu Washingtonul. Există chiar discuții despre includerea Poloniei sub „umbrela nucleară” a armatei franceze.

