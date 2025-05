Mișcarea făcută de Armata rusă la granița NATO. Imaginile din satelit care dau de gol planurile Moscovei | FOTO

Imaginile din satelit arată noi corturi, adăposturi pentru avioane, depozite și o activitate crescută în apropierea frontierei ruso-finlandeze de peste 1.300 de kilometri, care este acum cea mai lungă frontieră NATO. În timp ce nivelul trupelor rămâne scăzut, analiștii avertizează că aceasta este o schimbare pe termen lung, în special în Arctica.

Imaginile, confirmate de oficiali NATO, arată rând după rând de corturi noi, depozite noi care pot stoca vehicule militare, renovări ale adăposturilor avioanelor de luptă și o activitate constantă de construcție la o bază de elicoptere care a fost în mare parte neutilizată și acoperită de vegetație.

???????????????? Russia digs trenches near NATO borders — Finland prepares for the worst Moscow is rapidly building up its military presence near the Finnish border. Satellite images have revealed new bases, hangars for fighter jets, and helicopter pads — in areas that were recently just… pic.twitter.com/RxaSvnj7d3 — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2025

„Până în prezent, mișcările par a fi primele etape ale unei expansiuni mai mari, pe termen mai lung, iar oficialii NATO spun că nu seamănă deloc cu acumularea de-a lungul graniței cu Ucraina înainte de invazia la scară largă a Rusiei în 2022. Pentru moment, Rusia, preocupată de războiul din Ucraina, are foarte puține trupe de-a lungul frontierei, iar finlandezii insistă că nimic din toate acestea nu reprezintă o amenințare - încă”, notează The New York Times.

Satellite imagery has revealed an increase in Russia's military activity near its border with Finland signaling its intention to build up its troops by NATO's eastern flank. The pictures from earth imaging company Planet Labs PBC show increased accommodation, aircraft… pic.twitter.com/C0HWMCEB6A — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 16, 2025

Finlanda este cel mai nou membru al NATO, aderând la Alianță în urmă cu doi ani, imediat după ce Suedia a făcut acest pas în organizație. Aceste acțiuni reflectă fără îndoială percepția Moscovei asupra unei amenințări.

Această graniță de peste 1.300 de kilometri este acum cea mai lungă linie de contact a alianței occidentale cu Rusia. Analiștii militari prevăd că ar putea deveni un punct fierbinte, mai ales că o mare parte a acesteia se află în Cercul Arctic, din ce în ce mai contestat.

Pentru a se pregăti, trupele finlandeze și americane au desfășurat recent exerciții militare arctice, antrenându-se pe teren accidentat cu schiuri, snowmobile și manevre în pădure, simulând în mod clar apărarea împotriva unei amenințări rusești.

Bazele rusești inactive de lângă Murmansk și Olenya sunt din nou active, cu zeci de avioane de război și elicoptere care se întorc. Oficialii finlandezi din domeniul apărării se așteaptă ca numărul trupelor rusești din apropierea frontierei să se tripleze în cinci ani, odată ce războiul din Ucraina se va calma.

„Armata rusă a trecut printr-o extindere semnificativă a forțelor. După război, forța terestră va ajunge probabil mai mare decât înainte de 2022. Dacă ne uităm la restructurarea planificată a districtelor militare, pare clar că acestea vor prioritiza zonele cu care se confruntă NATO”, a declarat Michael Kofman, expert la Carnegie Endowment for International Peace din Washington.

