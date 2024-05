Cum funcționează Zona Metropolitană a Barcelonei, o organizare-model pentru alte țări, care conectează 36 de localități

Un plan urbanistic bun exclude abuzurile în construcții și kitschul. Regula este respectată în Catalonia, acolo unde am văzut cum funcționează Zona Metropolitană a Barcelonei.

Sunt 36 de localități unite sub aceeași umbrelă administrativă. Iar spațiile verzi sunt protejate strict. De pildă, dacă autoritățile lor aprobă construcții într-un perimetru verde dintr-un loc, caută apoi să obțină un parc, similar ca suprafață, pe alt teren din aria metropolitană.

Catalonia este o comunitate autonomă în Spania și include 4 provincii - Girona, Barcelona, Tarragona și Lleida. Aproape jumătate din populația acestei zone autonome, adică 42 de procente, se găsește în jurul orașului Barcelona, un uriaș pol de dezvoltare și prosperitate. Aici funcționează excelent Zona Metropolitană, o organizare-model pentru alte țări, care conectează 36 de localități, cu 3,2 milioane de locuitori.

Jumătate dintre ei locuiesc în orașul Barcelona, restul în celelalte localități. Iar în interiorul zonei vorbim de o rețea de servicii și una de utilități care unescm interconectează toate aceste spații urbane.

Practic, sub aceeași umbrelă de organizare sunt atât orașe mari, veritabili poli economici cu infrasrtuctură complexă cât și numeroase comune, unele de munte, cu 3 sau 4 mii de locuitori. Ca peste tot, trendul ultimelor decenii este migrarea populației către localitățile din afara zonelor hiperaglomerate. În Aria Metropolitană nu se poate spune că oamenii se mută în periferii, pentru că nu există periferii. Sunt atât de bine unite între ele încât nu-ți dai seama de limitele dintre ele. Tot acest areal funcționează după un principiu pe care ni-l explică, de la o hartă, managerul Zonei Metropolitane.

Zona Metropolitană funcționează legal, din 2010, iar Ramon Torra este directorul ei din 2011. Este architect, dar și profesor-lector la Universitatea de Arhitectură, unde face parte din comisia de examinare la licență. Este expert în planificare urbană și coordonează activitatea comisiei de urbanism din cadrul Zonei Metropolitane a Barcelonei, fiind în spatele tuturor proiectelor mari, din acest loc, în ultimele decenii. Nu concepe dezvoltare regională, niciunde în lume, fără conectarea localităților satelit, cu metropolele.

Sunt 4 axe prioritare ale Comisiei de Urbanism, din Zona Metropolitană - planificare strategică pe termen lung, regândire a spațiilor urbane pentru mai mult verde, protejarea mediului și extinderea serviciilor de mobilitate pentru toți locuitorii, de la comună și oraș.

Barcelona a fost conceput din anii 60 ca o oraș aerisit, cu bulevarde largi. Dar ulterior, prin anii 90, arterele adunau tot mai multe mașini. Unul dintre arhitecții din echipa lui Ramon Torra ne explică noul concept de regândire a întregului areal, cu toate cele 36 de localități, inclusiv metropola. 52% din teritoriu este acoperit cu spațiu verde, dar nu e distribuit peste tot, iar arhitecții au în plan o regândirea a planului urbanistic general. Principiul e simplu- dacă anulezi verdeața dintr-un loc, prin asfalt și construcții industriale sau rezidențiale noi, trebuie să compensezi prin aceleași suprafețe de spațiu verde, făcute unde ai deja urbanizare excesivă și unde străzile devin oaze de verde.

Javier Ortigosa, director Biroul Urbanistic al AMB: „Oamenii locuiesc în zone aglomerate si au impresia ca nu e destul spatiu verde. Dar per total, e multă zonă verde, în aria metropolitană. Provocarea e să aducem oamenii la verde și viceversa. Uite acolo de exemplu, era câmp, acum sunt multe construcții.”

În centrul Barcelonei, în schimb, la nici 3 kilometri de Sagrada Familia găsești străzi în care, pe mijloc, se amenajează spații verzi.

Nu există trotuare, iar șoferii sunt tentați, la prima vedere, să creadă că nu mai pot intra cu mașina în noua amenajare.

La Barcelona găsești și sensuri giratorii reconfigurate în ultimii 5 ani, pentru a fi mai prietenoase cu locuitorii.

Uimitor este cum au fost modernizate și intrările de la blocuri în cartierele Barcelonei.

Zona metropolitană a Barcelonei are și 3 șosele de centură – celebrele Rondas, adică artere peste care s-au construit sensuri giratorii descoperite, cu acces rapid. Una dintre ele a suferit în ultimul deceniu o transformare mare, cu zone verzi, adăugate conform viziunii arhitecților și inginerilor din comisia de urbanism.

Xavi Tiana este mâna dreaptă a managerului, fiind șeful biroului de relații internaționale. Călătorește în toată lumea, pentru a se inspira din alte comunități moderne, pentru a prelua idei bune de la alții, dar și pentru a ajuta alte zone să se dezvolte pe modelul de la Barcelona. Ne povestește despre modul în care primarii orașelor mari îi pot ajuta pe cei de la localitățile mici, interconectați într-un soi de hub de viziune rezolvări pentru probleme comune. Discuția are loc chiar în sala de ședințe unde se adună periodic edilii.

Toate proiectele arhitecților și inginerilor merg spre aprobare, în Consiliul director, format din cei 36 de primari, plus alți 41 de consilieri. Orașul Barcelona deține președinția consiliului, prin primarul său, dar deși are jumătate din populația zonei metropolitan, are doar 25 de persoane în forul decizional.

Prin apartenența la Zona Metropolitană, primarii renunță la o parte din putere și răspundere, cât timp nu se mai ocupă de contractele mari, pentru drumuri, transport public, colectarea deșeurilor, curățenie sau amenajarea plajelor și spațiilor verzi. Dar se pod dedica mai bine celorlalte domenii edilitare, adică școli, cultură, cazuri sociale și alte facilități de care oamenii au nevoie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: