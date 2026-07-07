Alianța a ales GlobalEye, unul dintre cele mai avansate avioane de supraveghere din lume, într-un program comun la care participă 11 state, inclusiv România.

În războiul modern, informația este prima armă. Iar GlobalEye este construit exact pentru asta.

Corespondent PROTV: „Chiar dacă la prima vedere pare un avion de business ceva mai mare, în realitate este unul dintre cele mai avansate sisteme de supraveghere aeriană din lume. Nu lansează bombe, nu trage cu rachete, nu atacă ținte. Rolul său este să descopere amenințările înaintea tuturor și să le transmită aliaților unde sunt acestea. GlobalEye urcă până la aproape 13.000 de metri altitudine, peste majoritatea avioanelor de linie. În acea structură lungă montată deasupra fuselajului se află unul dintre cele mai performante radare. Spre deosebire de AWACS-urile clasice, acesta nu se rotește. Nu are nevoie. Mii de module electronice controlează fasciculul radar în fracțiuni de secundă și îl direcționează exact acolo unde apare o amenințare. Pentru că privește de la peste 12 kilometri altitudine, GlobalEye vede mult dincolo de orizontul radarelor aflate la sol. În doar câteva secunde detectează un bombardier, un avion de vânătoare, un roi de drone sau o rachetă de croazieră care zboară la joasă altitudine, încercând să treacă neobservată. Este ca un reflector inteligent care luminează instantaneu unde trebuie. În interior, în spatele cabinei piloților, se află un centru de comandă în care operatorii urmăresc în timp real tot ce se întâmplă pe câmpul de luptă. Nu vă imaginați că privesc un radar verde care se rotește, ca în filme. În fața lor este o hartă digitală actualizată permanent, pe care apar avioane, drone, nave, rachete și radare inamice. Calculatorul combină informațiile primite de la radar, camerele cu infraroșu și senzorii electronici, apoi transmite instantaneu imaginea către F-16, F-35, sistemele Patriot, nave și centrele de comandă. GlobalEye poate să stea în aer peste 11 ore, zboară cu aproximativ 900 de kilometri pe oră, iar radarul său poate supraveghea ținte aflate la peste 650 de kilometri distanță – aproape cât distanța dintre București și Budapesta.”

Un singur avion costă peste 400 de milioane de euro, însă NATO nu cumpără doar unul, ci un sistem capabil să coordoneze întregul câmp de luptă.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Se va stabili între țările care au făcut join la acest program și beneficiile, în sensul de a primi datele de la aceste avioane care supraveghează zonele de interes, inclusiv Marea Neagră.”

Alianța intenționează să achiziționeze până la 10 astfel de aeronave, care vor înlocui treptat actualele AWACS, aflate în serviciu de peste 40 de ani.

La summitul NATO a fost anunțată și o inițiativă pentru drone și apărare anti-dronă, din care fac parte 20 de state membre, printre care și România. Programul, estimat la peste 40 de miliarde de dolari în următorii cinci ani, include achiziții rapide de capabilități anti-dronă și pregătirea unui număr de cinci ori mai mare de operatori până la finalul lui 2027. România intră și într-o coaliție lansată de Norvegia pentru achiziții comune de rachete destinate luptei navale. Totodată, țara noastră vrea ca acordul pe care îl are cu Turcia și Bulgaria pentru securitatea maritimă să fie extins și la protejarea infrastructurii critice din Marea Neagră.