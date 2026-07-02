Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Un cetățean din Ungaria exasperat de șoferii vitezomani a amplasat un radar fals într-o Dacia Sandero, cu indicii subtile că ar fi de poliție, parcată pe marginea drumului, scrie Magyar Nemzet.

Omul a improvizat radarul dintr-o cutie neagră, în care a fixat două doze de bere, îndreptate spre drum, precum camerele video ale unui radar adevărat. Pentru a spori autenticitatea scenei, pe bordul mașinii a pus o șapcă de polițist.