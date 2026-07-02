Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

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Un radar fals, improvizat din două doze goale de bere, amplasate într-o cutie neagră, pe scaunul din dreapta al unei Dacia Sandero parcate pe un drum din Ungaria, s-a dovedit atât de convingător, încât e semnalizat până și pe Waze. 

autor
Cristian Anton

Un cetățean din Ungaria exasperat de șoferii vitezomani a amplasat un radar fals într-o Dacia Sandero, cu indicii subtile că ar fi de poliție, parcată pe marginea drumului, scrie Magyar Nemzet.

Omul a improvizat radarul dintr-o cutie neagră, în care a fixat două doze de bere, îndreptate spre drum, precum camerele video ale unui radar adevărat. Pentru a spori autenticitatea scenei, pe bordul mașinii a pus o șapcă de polițist. 

Iar regia sa a avut rezultate cu totul spectaculoase, din moment ce falsul radar din zona Aliga Port, de la Lacul Balaton, a ajuns să fie semnalizat constant pe aplicația Waze de către șoferii care reduc viteza când trec pe lângă el.

Proprietarul Daciei Sandero a dezvăluit pe Facebook că e sătul de ”teroarea vitezomanilor” și acum se poate declara mulțumit de ideea sa. Asta chiar dacă publicația maghiară remarcă faptul că ansamblul folosit ca radar fals nu e chiar tipic pentru poliția maghiară. 

Dar nici nu contează, pentru că își face datoria cu prisosință. ”Mulți oameni cad în plasă: aplicația Waze indică adesea excesul de viteză, iar mulți șoferi încetinesc – așa că inventatorul și-a atins scopul”, concluzionează sursa citată. 

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: radar, fals, dacia sandero, Ungaria, waze,

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