Cum ar putea răspunde Occidentul dacă Rusia va folosi arme nucleare în Ucraina. Explicațiile unui fost comandant NATO

Cât de mare este amenințarea nucleară?

Amenințarea nucleară este mai mare decât de obicei. Dar va trebui să facem o distincție între categoriile de arme nucleare la care ne referim. Arme nucleare strategice sau arme nucleare tactice. Există ideea teoretică că un război nuclear poate fi controlat și poate fi limitat, susțin unii, numai la arme nucleare tactice. Alții, și așa cred și eu, susțin că odată trecută bariera nucleară, consecințele pot fi incalculabile.

Ce înseamnă arme nucleare tactice și uzul acestor arme? Este sau nu periculoasă o astfel de acțiune în Ucraina vecină?

Atunci când vorbim despre nivelurile artei militare strategic, operațional și tactic avem în vedere atât obiectivele care sunt avute în vedere a fi atinse, cât și nivelul care comandă acele forțe, mijloace care acționează pentru atingerea acelor obiective. Adică acțiunea pentru atingerea acelui obiectiv este la nicel tactic, de nivel mic.

Cu alte cuvinte, folosirea acestor arme nu ar reprezenta un pericol pentru România sau pentru români.

Asta este teoria cea mare. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte clari, regulile diferă. Pe timpul Războiului Rece, aceste arme nucleare, în momentul în care se dădea voie la utilizarea lor de către conducerea strategică, să ajungă la comandanții din teren care să ia măsuri pentru utilizarea lor pentru atingerea anumitor obiective din teren. Asta pe de-o parte. Din punct de vedere tactic. Din punct de vedere tehnic sau al capabilităților, arma nucleară tactică, ca și nivel de distructivitate, ea se împarte între 0,3 kilotone până la 100 de kilotone. Pe când arma nucleară strategică care este conținută în rachetele balistice internaționale, acelea sunt de ordinul megatonelor. Cea mai puternică armă nucleară care a fost vreodată utilizată în sensul testării ei a avut peste 50 de megatone. Rușii au utilizat-o prin anii '60-'61.

Am văzut mai devreme răspunsul lui Jake Sullivan, consilier de la Casa Albă pe probleme de securitate, care spunea dacă vom ajunge într-un astfel de punct, atunci consecințele vor fi catastrofale, iar răspunsul Occidentului și al SUA va fi decisiv. Ce înseamnă consecințe catastrofale?

În momentul în care armele nucleare au apărut și în momentul în care au apărut în ambele părți, și în SUA, și în Rusia, cele două țări au vorbit despre descurajarea reciprocă și niciodată nu au fost foarte clari în a defini termenul. Au zis: atenție, dacă voi le utilizați, voi veți suferi consecințe catastrofale. În această politică declaratorie se utilizează ceea ce se cheamă ambiguitate.

Dar ce ar putea însemna aceste consecințe catastrofale?

Ar însemna, nu neapărat, utilizarea unor arme nucleare, ci ar putea însemna utilizarea unor arme clasice, alături de alte măsuri care ar genera niște consecințe catastrofale pentru Rusia, pentru că în momentul în care vedem o țară în război și o altă țară acționând, nu neapărat declanșând război împotriva țării respective, ci ar putea utiliza și alte mijloace pentru că există în acțiunea strategică un fel de portativ cu patru linii, DIME - diplomație, informații, militar și economie. Aceste patru zone de acțiune, pe fiecare din aceste linii se iau măsuri și de cele mai multe ori acțiunile unui stat împotriva altui stat înseamnă o îngemănare a acestor zone astfel încât rezultatul catastrofal să fie atins nu neapărat prin utilizarea unei singure măsuri, ci prin utilizarea tuturor măsurilor. În concluzie, nu văd America acționând cu arme nucleare împotriva Rusiei.

Dar ar putea acționa în orice alt fel...

Exact, astfel încât aceste consecințe să fie catastrofale pentru statul rus în ceea ce privește puterea lui de a genera agresiune împotriva altor state.

În patru zone din Ucraina se desfășoară în aceste zile referendumuri de alipire la Rusia. Cum credeți că va schimba rezultatul acestor referendumuri situația de pe front?

Din punct de vedere operațional, situația nu este schimbată de aceste referendumuri. Altele sunt acțiunile care pot contribui la schimbarea situației operaționale. În sensul unor măsuri pe care Rusia le-ar putea lua astfel încât să mărească numărul de forțe și mijloace pe care le direcționează în zonele pe care le stăpânește și pe care vrea să le protejeze sau pe care vrea să le cucerească. Pe de altă parte, aceste zone devenind teritorii „ruse”, chiar dacă nerescunoscute de nimeni, Rusia se poate prevala de documentele sale, de planificare, doctrină, strategie care, crede ea, îi vor da dreptul să acționeze militar cu mijloace pe care până acum nu le-a avut în vedere. Adică, printre altele, și mijloace nucleare. De exemplu, un scenariu posibil: cele patru vor vota pentru alipirea la Rusia (cum se va întâmpla mâine), Rusia entuziasmată va vota pentru primirea lor, se vor da decretele respective, deci toate problemele vor fi rezolvate din punct de vedere al legislației ruse. Și Rusia va spune Ucrainei: dragă Ucraina, este teritoriul meu, ai 72 de ore să pleci de aici pentru că dacă nu, te voi considera ca fiind agresoare împotriva teritoriului meu național. Și Ucraina, firesc, va spune nu, iar Rusia va spune: dacă tu nu părăsești teritoriul meu național, atunci îți declar război și voi lupta cu toate forțele mele împotriva ta.

Dar va reuși Rusia să pună în practică un astfel de scenariu?

Să nu uităm că Rusia are un sistem militar care este hibrid, pe de o parte are militari profesioniști, care nu sunt atât de profesioniști după cum se vede, dar au și militari în termen care fac un serviciu de un an de zile. Există state care au reușit să țină rezervele la un nivel foarte înalt, cum ar fi America. Nu mi se pare că este și cazul Rusiei. Dacă rușii vor trimite, după cum se pare că fac, oameni cu pregătiri de o zi, zece sau o lună, acei oameni nu vor reprezenta nu vor reprezenta decât obiective adiționale, alte ținte care vor putea fi distruse de către Ucraina.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 26-09-2022 20:33