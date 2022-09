Un bărbat a fost arestat, după ce a tras cu arma într-un birou de recrutare din Irkuţk | VIDEO

Pe internet a circulat o înregistrare video în care bărbatul se prezintă poliţiştilor drept Ruslan Zinin, în vârstă de 25 de ani. El a deschis focul în oraşul Ust-Ilimsk şi poate fi văzut într-un alt material video în timp ce trage cel puţin o dată în interiorul biroului, informează Reuters, citată de Agerpres.

Guvernatorul Igor Kobzev a scris pe Telegram că şeful biroului de recrutare a fost spitalizat în stare critică, iar trăgătorul arestat "va fi categoric pedepsit".

Mobilized man killed a drafting office commander in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, Russia.

Alexandr Yeliseev, the commander, was shot four times almost point blank.

The murderer is Ruslan Zinin, born in 1997, "partially mobilized". He decided jail is better than death in Ukraine. pic.twitter.com/s0IvHJZJBO