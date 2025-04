Catolicii români au aflat în timpul liturghiei că Papa Francisc a murit. Ortodocșii au venit să aprindă lumânări

La Catedrala Sfântul Iosif din București a avut loc o seară de veghe de rugăciune, în semn de omagiu adus Suveranului Pontif.

În tăcere, și cu o suferință pe care reușesc să o ascundă discret, credincioșii au venit să aprindă o lumânare și să trimită un gând bun pentru cel considerat de mulți ”un om simplu, al tuturor, de o mare bunătate spirituală”.

Sunt peste 800.000 de romano-catolici în țara noastră, potrivit datelor de la recensamant, însă Papa Francisc a reușit să fie iubit și să se apropie de oameni indiferent de religia lor - și spunem asta pentru că la Catedrala Sfântul Iosif au venit inclusiv ortodocși să îi aprindă o lumânare.

Papa Francisc a fost iubit și respectat pentru simplitatea, bunătatea și apropierea sa de oameni, în special de cei săraci și marginalizați. În timpul slujbelor de duminică, în a doua zi de Paște, preoții au vorbit la Sfânta Liturghie de moștenirea spirituală pe care Suveranul Pontif o lasă, dar și de lupta sa până în ultima clipă pentru pace în lume.

Vor fi 9 zile de doliu, iar dispariția Suveranului a provocat un val de emoție și reculegere în întreaga lume.

La Paris, de exemplu, clopotele Catedralei Notre-Dame bat de 88 de ori de la ora 11:00 în semn de omagiu adus Papei Francisc, iar la Catedrala Sfântul Iosif, steagul Vaticanului a fost acoperit cu o pânză neagră în semn de doliu și a fost coborât în bernă alături de cel românesc. Peste tot în țară, vestea morții Suveranului Pontif a fost primită cu emoție și mâhnire.

A fost o zi tristă pentru credincioșii care au participat la slujba de la Basilica Papală ”Maria Radna” din Arad.

"Iubiți credincioși, cu 10 minute în urmă a ajuns știrea de la Roma. Vrem să ne rugăm, un Tatăl Nostru pentru Sfântul Părinte Papa Francisc!".

Un portret al Papei Francisc a fost amplasat în fața altarului.

Andreas Reinholz, preot paroh Basilica Papală ”Maria Radna”: ”În timpul liturghiei am aflat, a fost o surpriză pentru că în ultimele zile am aflat că este mai bine și toți am așteptat să-și revină și să-sș reia programul obișnuit".

Femeie: ”Din păcate, omenirea din ziua de astăzi se confruntă cu multe conflicte și el a încercat să le rezolve în felul lui, prin credință, corectitudine și toate cele bune".

Portretul Papei Francisc a fost așezat și la Catedrala Sfântul Iosif din București.

Mihaela Nestor Penoy, enoriașă: ”Îmi pare rău, sunt copleșită de durere pentru că a fost la Înviere alaltăieri și tot speram că o să trăiască, să spună Urbi et Orbi și nu mă așteptam. A fost un om extraordinar, cum rar se va mai naște, un mare lider spiritual, un iubitor al periferiei, al socialului, al oamenilor umili".

”Moartea nu este finalul, pentru că este spre veșnicie”

Francisc Ungureanu, purtător de cuvânt Arhiepiscopia Romano-Catolică București: ”În spiritul speranței, cred că așa ar vrea Papa Francisc să privim această trecere a sa, în spiritul Paștelui, care înseamnă trecere. Moartea nu este finalul, pentru că este spre veșnicie".

Și la Iași, enoriașii catolici au aflat despre moartea Papei chiar în timpul slujbei.

Preot Daniel Iacobuț, preot paroh Catedrala Catolică Regina Maria din Iași: ”Să facem o rugăciune specială. Vă invit ca această veste tristă pentru fiecare catolic, dar cred că și pentru fiecare om, să fie trăită în lumina pascală, în lumina Învierii. Un har să treci la Domnul în această Săptămâna Luminată".

Emil este unul dintre pelerinii care l-au întâlnit pe Suveranul Pontif acum 6 ani, când Papa Francisc a vizitat Iașul. Mama sa, bolnavă și țintuită într-un scaun cu rotile, a fost atunci binecuvântată.

Emil Bejan, enoriaș: ”Când mâinile Sfântului Părinte au atins capul mamei mele, lacrimile noastre aproape că au izvorât instantaneu. Când am văzut lucrul acesta, am zis că e un mare semn de îndurare și binecuvântare. Era un om care te privea direct în fata, îți zâmbea".

La Catedrala Romano-Catolică din Șumuleu Ciuc, credincioșii păstreaza vie amintirea Papei, care a vizitat aceste locuri la Rusaliile din 2019.

Maria Magdolna Wild, enoriașă: ”Cu durere mă gândesc la dânsul. L-am stimat foarte mult. E dureros...".

Într-un mesaj transmis de Biserica Catolică din România, oamenii sunt îndemnați să se roage pentru odihna sufletului Papei Francisc.

AUTORI: Electra Ghiza, Mariana Apostoaie, Florentina Bălășoiu, Călin Ardelean

