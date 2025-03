Cum a reacționat Armata poloneză după ce migranții au tăiat gardul de la granița cu Belarus și au pătruns în Polonia | VIDEO

Soldații polonezi au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei în apropiere de Belarus, înregistrând imagini cu un grup de migranți care a reușit să taie o bucată din gardul ridicat de-a lungul graniței cu Belarus.

După ce au tăiat o bucată din gard, cu un flex electric, migranții au pășit pe teritoriul Poloniei, dar nu pentru multă vreme. În doar câteva clipe, soldații polonezi au și intervenit și i-au reținut sub amenințarea armelor.

Episodul a avut loc pe 21 martie, în zona Czeremcha, în apropierea frontierei cu Belarus, potrivit Euronews.

Autoritățile au confirmat că ofițerii Gărzii de Frontieră poloneze și soldații din armata poloneză au contracarat încercarea ilegală de a trece frontiera.

Polish border guards intercepting a group of illegal migrants on the border with Belarus.

Poland is not messing around with its border security???????? pic.twitter.com/7ocyvfwBYJ