Cum a fost oprit un șofer care circula pe contrasens pe autostradă de polițiștii din Germania

01-11-2025 | 14:12
Poliție Germania
Un șofer de 94 de ani din München a condus zeci de kilometri pe contrasens pe A995 și A8 în Germania, iar ulterior s-a izbit cu mașina de o autospecială de poliție.

Claudia Alionescu

Accidentul s-a petrecut vineri dimineață. Bătrânul a circulat pe A995 și A8, pe sensul greșit, aproximativ 30 de kilometri, potrivit www.tz.de.

Mai mulți șoferi care l-au observat au sunat imediat la poliție.

Poliția rutieră a demarat rapid o operațiune pentru a-l opri.

Agenții au poziționat o autospecială transversal pe carosabil, însă șoferul a intrat cu aproximativ 100 km/h în mașina poliției, fără să frâneze. În urma impactului, el a avut răni ușoare.

Poliția i-a reținut permisul și cercetează acum cauzele incidentului.

Sursa: www.tz.de, www.tz.de

Dată publicare: 01-11-2025 14:06

