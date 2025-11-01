Cum a fost oprit un șofer care circula pe contrasens pe autostradă de polițiștii din Germania
Un șofer de 94 de ani din München a condus zeci de kilometri pe contrasens pe A995 și A8 în Germania, iar ulterior s-a izbit cu mașina de o autospecială de poliție.
Accidentul s-a petrecut vineri dimineață. Bătrânul a circulat pe A995 și A8, pe sensul greșit, aproximativ 30 de kilometri, potrivit www.tz.de.
Mai mulți șoferi care l-au observat au sunat imediat la poliție.
Poliția rutieră a demarat rapid o operațiune pentru a-l opri.
Agenții au poziționat o autospecială transversal pe carosabil, însă șoferul a intrat cu aproximativ 100 km/h în mașina poliției, fără să frâneze. În urma impactului, el a avut răni ușoare.
Poliția i-a reținut permisul și cercetează acum cauzele incidentului.
