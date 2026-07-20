Olaisiu Sorin Alexandru era „un tânăr educat, expert în navigație și salvare, cu un mare simț al datoriei și un mare curaj”, scrie publicația Brescia Oggi.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei acestui tânăr salvator. Actul său extraordinar de curaj și altruism a emoționat profund comunitatea din Sirmione”, a declarat primarul Luisa Lavelli.

Tânărul de 29 de ani, născut în România și stabilit în Corigliano (Cosenza), ajunsese în urmă cu câțiva ani la Sirmione, unde își găsise un loc de muncă în domeniul pe care îl iubea cel mai mult: navigația.

Sâmbătă, Olaisiu însoțea cu ambarcațiunea un grup de turiști britanici, printre care se afla și un copil de șapte ani.

În timpul unei opriri pentru baie, copilul a intrat în dificultate și risca să se înece. Românul a sărit imediat în apă, a reușit să îl scoată și să îl aducă în siguranță la bord.

Câteva clipe mai târziu, însă, el a dispărut în apele lacului, care în acea zonă ating o adâncime de 52 de metri.

A fost ultima dată când a fost văzut, iar echipele de salvare nu au reușit să îl mai găsească.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familia sa, căreia îi exprimăm profunda recunoștință pentru exemplul pe care persoana dragă lor l-a oferit tuturor. Un copil de șapte ani va putea să își trăiască viața datorită lui”, a mai transmis primarul.