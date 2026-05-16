Procurorii americani susţin că Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi este un membru de rang înalt al grupării Kata’ib Hezbollah, organizaţie susţinută de Iran şi considerată apropiată de Garda Revoluţionară iraniană.

Departamentul american al Justiţiei l-a inculpat pentru şase capete de acuzare legate de terorism, inclusiv sprijin material acordat unei organizaţii teroriste străine.

Potrivit procurorilor, Al-Saadi ar fi fost implicat în coordonarea sau susţinerea a aproape 20 de atacuri şi tentative de atac în Europa şi Statele Unite, inclusiv în planuri de ucidere a unor persoane pe teritoriul american.

Procurorul federal Jay Clayton a declarat că suspectul este acuzat că a încurajat atacuri împotriva unor ţinte americane şi israeliene şi că ar fi discutat posibile atacuri în state precum New York, California şi Arizona.

Documentele judiciare menţionează atacuri care au inclus explozii, incendieri şi agresiuni împotriva intereselor americane în străinătate.

Oficialii americani au precizat că suspectul a fost reţinut în afara SUA şi transferat ulterior în custodia autorităţilor americane. Potrivit ABC News, acesta ar fi fost arestat în Turcia înainte de extrădare.

Avocatul apărării, Andre Dalack, a refuzat să comenteze acuzaţiile, afirmând că este prea devreme pentru discuţii despre fondul cazului, dar a criticat condiţiile de detenţie ale clientului său, despre care spune că este ţinut în izolare.

Cazul apare în contextul intensificării investigaţiilor americane privind grupările susţinute de Iran, pe fondul conflictului dintre SUA, Israel şi Iran.