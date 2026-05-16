Pe de altă parte, guvernul polonez a transmis un îndemn la calm în contextul recentelor ajustări ale prezenței militare americane în Europa, pe care le califică pur „logistice”. Premierul Tusk s-a declarat convins că țara sa rămâne „pilonul descurajării" aliate pe flancul estic.

Într-un interviu acordat postului Fox News, șeful diplomației americane a criticat din nou Madridul după ce guvernul Sanchez a refuzat orice ajutor pentru operațiunile militare americane împotriva Iranului. Prin contrast, Marco Rubio a lăudat țările care au permis folosirea bazelor americane de pe teritoriul lor.

Marco Rubio: „Atunci când parteneri NATO, precum Spania, ne refuză folosirea bazelor NATO de pe teritorul lor, în condițile în care alianța NATO este benefică pentru America tocmai datorită acestor baze, atunci care mai este rostul Alianței? Ne sunt aliați doar când le convine? Ca să fiu corect, sunt și țări NATO care ne-au fost de mare ajutor, precum Portugalia, care a spus da înainte ca noi să le cerem ajutorul, Polonia, România, Bulgaria, dar Spania s-a purtat atroce, oribil.

Suntem în NATO doar pentru a-i proteja pe ei și nu pentru a ne urmări propriul interes național? Aceasta este o întrebare foarte legitimă”.

Pe de altă parte, oficialii de la Varșovia insistă că nu se asteaptă la o reducere a prezenței militare americane în Polonia, ci doar la o reorganizare.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul Apărării al Poloniei: „Am primit asigurări că decizia președintelui Trump de a retrage trupe din Germania nu va avea un impact negativ asupra Poloniei. Comandantul trupelor americane din Europa ne-a asigurat că garanțiile noastre de securitate nu au suferit nicio schimbare. Procesul de retragere a trupelor este unul strict logistic și tehnic și ar putea lua ceva timp. Cu siguranță, Polonia nu va pierde, dimpotrivă, cred că am putea câștiga o prezență americană permanentă, și nu prin rotație, ca până acum”.

Precizările survin în contextul în care, zilele trecute, Pentagonul a anulat desfășurarea prevăzută a unei brigăzi blindate cu 4.000 de soldați în Polonia. Iar la începutul lunii Donald Trump a anunțat retragerea a 5.000 de militari din Germania din cei peste 36.000.

Măsurile se înscriu în cadrul recentei politici a Washingtonului de a-și reconfigura prezența în Europa și de a-și concentra forțele în alte zone strategice, în special Asia.