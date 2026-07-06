„S-a produs o deconectare totală a sistemului electro-energetic naţional", a anunţat Union electrica (UNE) pe reţelele sociale, precizând că încearcă să stabilească „cauzele” acestei noi pene de curent care afectează întreagă insulă cu 9,6 milioane de locuitori.

Reţeaua electrică din Cuba se confruntă în mod regulat cu pene generale sau parţiale din cauza vechimii infrastructurii şi a penuriei de carburant.

Penele cotidiene s-au intensificat după impunerea, în ianuarie, de către Washington, a unei blocade petroliere care împiedică livrările de carburant pentru a face să funcţioneze grupurile electrogene care completează generarea de electricitate a centralelor termice.

Din ianuarie, Washingtonul nu a autorizat decât venirea pe insulă a unui petrolier rusesc care transporta 100.000 de tone de petrol.

Producţia de electricitate a ţării se bazează în principal pe şapte centrale termice învechite, dintre care unele sunt exploatate de peste 40 de ani şi suferă pene frecvente sau trebuie să fie oprite pentru mentenanţă, precum şi pe o reţea de grupuri electrogene alimentate cu motorină din import.

Pentru a-şi reduce dependenţa de petrol şi a depăşi criza energetică, guvernul cubanez a mizat pe energia solară, în special cu ajutorul Chinei.

Între 2025 şi 2026, 56 de parcuri solare fotovoltaice au fost instalate în ţară, cu un aport de peste 1.000 MW, respectiv 10% din producţia totală de electrictate, faţă de 3% la sfârşitul lui 2024. Autorităţile speră să ajungă la 15% până la sfârşitul lui 2026.