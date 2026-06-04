Evenimentul integrează peste 30 de piese provenite din colecţia Gabrielei Drâmbă, fostă soţie a împăratului Bokassa I al Republicii Centrafricane, între care un ceas Tissot Saphir din aur, de mână, de damă - de la un preţ de pornire de 5.000 de euro, o brăţară din aur alb, decorată cu diamante - de la 3.000 de euro, o broşă din aur bicolor, decorată cu email, turcoaze şi perle - de la 2.000 de euro şi un set format din pereche de cercei şi inel din aur, decorate cu perle - de la 1.000 de euro.

Cum s-a căsătorit românca

Jean – Bedel Bokassa a vizitat România în 1973 și s-a împrietenit cu preşedintele Nicolae Ceauşescu. Tot atunci, președintele republicii africane a văzut-o pe Gabriela Drâmbă, de care s-a îndrăgostit.

El i-ar fi propus lui Ceauşescu să o trimită la el în țară, promiţând în schimb 10% din producţia de diamante a ţării. Securitatea a obligat-o pe Gabriela Drâmbă să plece pe continentul african, unde s-a căsătorit cu Bokassa. Mariajul a durat trei ani, între 1975 şi 1977.

În timpul vieții, Jean – Bedel Bokassa a fost căsătorit cu 18 femei și a avut 39 de copii. Jean – Bedel Bokassa, care trăit între 1921 și 1996, a fost preşedintele Republicii Centrafricane timp de 10 ani. A fost un personaj extrem de controversat, fiind acuzat până şi de canibalism. Bokassa provenea dintr-un trib ai cărui membri aveau obiceiul de a-şi mânca duşmanii, după ce îi omorau.