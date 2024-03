Criză pe piața muncii din China. "Situația e gravă și, în plus, există o discriminare severă"

Experții spun că guvernul trebuie neapărat să ia măsuri pentru a împiedica o înrăutățire a situației. Reuniunea ar fi însă, mai mult de ochii lumii, de vreme ce deciziile privind politicile economice sunt luate în spatele ușilor închise, de liderii Partidului Comunist chinez.

În marile orașe chinezești, târgurile de locuri de muncă sunt pline, în această perioadă. Absolvenți abia ieșiți din facultate, dar și angajați cu experiență care au fost concediați își caută un nou început. Mulți pleacă, însă, dezamăgiți, fie angajatorii caută oameni mai tineri, fie salariile sunt prea mici.

Wang Tao, videograf disponibilizat: "La început am crezut că e greu doar pentru ăștia mai în vârstă, ca mine, să-și găsească un loc de muncă. Dar am văzut că sunt mulți tineri, unii născuți după anii '90, care își găsesc cu greu un job. Sunt surprins, situația locurilor de muncă e gravă și, în plus, există o discriminare severă în funcție de vârstă".

Ms Ma, designer / rezident local: "Multe companii au probleme și sunt forțate să concedieze oameni. Acum a venit sezonul de primăvară la recrutări, așa că ar trebui să fie destule șanse pentru cei care caută un loc de muncă, dar sunt mulți șomeri și presiunea e uriașă".

Problemele economice ale Chinei vor fi discutate în aceste zile la Beijing la reuniunea anuală a Congresului Național al Poporului - principalul organ legislativ chinez. În acest timp, atmosfera pe piețele financiare nu e deloc una pozitivă.

Zhu Zhenxin, Economist-șef la Asymptote Investment Research: "Creșterea economică (a Chinei) a arătat că își revine anul trecut, dar asta se datorează, în principal, pragului scăzut. Iar recuperarea a fost ajutată de politici ciclice. Cererea de pe piețe este totuși una slabă".

Potrivit experților, sunt mai mulți factori care au afectat creșterea economică a Chinei: criza din imobiliare, unde multe familii au plătit pentru apartamente care nu le-au fost livrate niciodată, dar și lipsa locurilor de muncă pentru absolvenți sau datoriile administrațiilor locale.

Louis Kuijs, Economist șef la S&P Global Ratings: "Putem vedea cum slăbiciunile din sectorul imobiliar au afectat și investițiile, dar și cheltuielile de consum ale populației".

Jiang Yingjie, agent de vânzări/rezident local: "Puterea de cumpărare e mai scăzută ca înainte, probabil pentru că am câștigat mai puțin în timpul pandemiei".

Regimul de la Beijing pune mare preț pe stabilitatea economică a populației, așa că una dintre variantele care ar putea fi discutate la Congresul legislativului chinez e scăderea țintei de creștere economică.

Louis Kuijs, Economist șef la S&P Global Ratings: "(Guvernul) a lăsat situația din mână prea mult timp dar, cel puțin de la sfârșitul lui 2021, am văzut că vor să stabilizeze situația. Așa că iau măsuri una câte una și cred că vor continua să facă asta până când lucrurile se vor stabiliza. Nu am ajuns încă acolo".

În acest timp, continuă tensiunile în Strâmtoarea care separă China continentală de Taiwan. Autoritățile de la Taipei au anunțat că navele chinezești devin tot mai provocatoare. Numărul incidentelor maritime a crescut și există voci care leagă atitudinea Chinei de criza economică.

