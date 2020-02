Criză în comunitățile de români din Italia. Supermarketurile nu mai au mâncare

Presa italiană relata luni despre adevărate asalturi asupra supermarketurilor ca urmare a isteriei colective provocate de răspândirea coronavirusului în Italia, ţara europeană cea mai afectată de această epidemie, cu patru decese şi peste 150 de cazuri confirmate, în pofida faptului că nu există restricţii în ceea ce priveşte programul magazinelor, nici probleme cu aprovizionarea, după cum a amintit duminică seară şeful guvernului de la Roma, Giuseppe Conte.

Aglomeraţia în magazine nu s-a produs doar în cele 11 localităţi izolate din regiunile Lombardia şi Veneto, considerate epicentrul epidemiei cu coronavirus din Italia, ci s-a extins în oraşele mari, precum Milano, potrivit N.

Imagini publicate de de EuroNews arată zeci de oameni care așteaptă în fața unui supermarket până când angajații au primit permisiunea conduceri să deschidă magazinul.

În afara faptului că rafturile supermarketurilor au fost golite de tot ce înseamnă apă, paste şi alte produse cu termen de garanţie îndelungat, din magazine şi din farmacii au dispărut practic produsele dezinfectate precum clorul, gelul de mâini sau şerveţelele umede, precum şi mănuşile de latex sau măştile medicinale.

Pentru că mulți oameni s-au grăbit să își facă provizii, rafturile supermarketurilor au rămas goale din cauza problemelor cu aprovizionarea. Mai multe persoane au postat imagini pe rețelele de socializare.

This is my supermarket in Northern Italy. Everyone is going around with masks. People ar queueing at 11pm to stock food and necessities before it all runs out #COVID19italia pic.twitter.com/oryLXmfwPM