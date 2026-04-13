Alegeri Ungaria 2026. Liderul opoziției, Peter Magyar: ”Viktor Orbán ne-a felicitat pentru victorie la telefon”
Alegeri Ungaria 2026. Liderul opoziției, Peter Magyar: ”Viktor Orbán ne-a felicitat pentru victorie la telefon”

Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a felicitat Partidul Tisza şi pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile de duminică, câştigate detaşat în detrimentul lui Viktor Orbán, care şi-a recunoscut înfrângerea.

Lorena Mihăilă

Kelemen adăugat că participarea la alegerile din Ungaria „a fost la un nivel record”.

„Participarea la alegerile din Ungaria a fost la un nivel record. Maghiarii, atât din interiorul ţării, cât şi din afara graniţelor, şi-au exercitat dreptul de vot în număr mare. Felicit Partidul Tisza şi pe Magyar Péter pentru victorie!”, a scris, duminică noapte, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, pe pagina sa de Facebook.


Premierul Viktor Orbán şi-a recunoscut, duminică seară, înfrângerea în faţa susţinătorilor săi. După 16 ani de când se află neîntrerupt la putere, timp în care a exasperat Europa, Viktor Orban se pregăteşte acum să fie liderul opoziţiei.

El a ţinut un discurs în care a spus că rezultatul alegerilor este „clar”, recunoscându-şi înfrângerea. El a confirmat că l-a felicitat pe adversar şi a recunoscut că rezultatul este dureros pentru Fidesz.

Orbán a mai spus că partidul său va servi Ungaria din opoziţie. El a afirmat că, în cei peste 30 de ani de când se află în fruntea partidului Fidesz, „a trăit ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti”, dar a insistat că „niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa”.

Liderul UDMR l-a susținut pe Viktor Orbán și partidul său, Fidesz, în campania electorală și a mers la un meeting electoral de la Debrețin înaintea scrutinului de duminică.

Sursa: News.ro

Etichete: Kelemen Hunor, alegeri ungaria, peter magyar, Viktor Orban,

