Criza bugetară din SUA a lovit puternic și cursele aeriene. Zeci de aeroporturi importante din toată țara, cuprinse de haos

Începând de joi, 10% dintre zborurile din Statele Unite ale Americii vor fi anulate. De vină este criza bugetară federală, care a blocat activitatea guvernului de peste o lună.

Lipsa controlorilor de trafic aerian duce la întârzieri și haos pe zeci de aeroporturi importante din toată țara. Cele mai mari probleme sunt în New York, Washington, Dallas, Nashville și Denver.

Administrația Federală a Aviației a luat decizia de a reduce cu aproximativ 10% cursele aeriene, pe 40 dintre cele mai importante aeroporturi americane. Motivul e lipsa de personal în turnurile de control.

Nick Daniels, președinte, Asociația Națională a Controlorilor de Trafic Aerian: „Nu lipsesc de la muncă sub pretextul că sunt bolnavi. Sună și spun „Nu am cu cine să-mi las copilul astăzi. Ce vreți să fac?”.

Criza a fost declanșată de blocajul guvernamental federal, care durează de 36 de zile. Fără un acord asupra bugetului, guvernul SUA funcționează parțial, iar mii de angajați din domenii esențiale, precum controlul traficului aerian și securitatea aeroportuară, nu au mai fost plătiți. Mulți dintre ei continuă totuși să lucreze, fiind considerați personal esențial.

Bryan Bedford, administrator FAA: „Nu vom aștepta până când vom avea probleme reale de siguranță, când semnele timpurii ne arată deja că putem acționa acum pentru a preveni deteriorarea situației”.

Companiile aeriene afectate încearcă să-și ajusteze programul de zbor, dar mulți călători vor rămâne pe dinafară.

Pete Muntean, reporter în domeniul aviației și transporturilor: „Ceea ce spune Administrația Federală a Aviației înseamnă anularea a aproximativ 4.500 de zboruri pe zi. După calculele mele, asta e cu circa 30% mai rău decât cea mai proastă zi cu zboruri anulate din ultimul an”.

Sondajele de opinie și chiar rezultatul alegerilor locale de marți arată că americanii dau vina pentru blocajul guvernamental pe republicani și pe administrația Trump. Președintele e convins, însă, că economia americană e pe cai mari.

Donald Trump, președintele SUA: „Suntem atât de puternici acum, încât nu cred că mai e ceva care ne poate răni. Avem cea mai bună economie din lume în acest moment. Mulți oameni nu văd asta”.

Printre sceptici se numără și unii judecători ai Curții Supreme a Statelor Unite, care ieri au luat în discuție dreptul președintelui american de a impune tarife altor state.

Lindsay Whitehurst, The Associated Press: „Judecătorii par în mare parte sceptici că el are puterea de a stabili și modifica tarifele de unul singur, fără aprobarea Congresului”.

În acest timp, mulți antreprenori americani spun că tarifele impuse de Trump le-au pus afacerile pe butuci.

Curtea Supremă a Statelor Unite va decide luna viitoare dacă menține sau nu tarifele. Reprezentantul legal al administrației Trump avertizează că, dacă judecătorii vor anula aceste taxe, acest lucru ar putea avea consecințe grave asupra economiei americane.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













