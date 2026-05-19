Jean Kaseya a avertizat că, în lipsa unor medicamente sau vaccinuri aprobate, oamenii ar trebui să respecte măsurile de sănătate publică, inclusiv la înmormântările victimelor Ebola. Există, de asemenea, două cazuri confirmate şi un deces în Uganda, afirmă Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat epidemia actualei tulpini de Ebola, cauzată de virusul Bundibugyo, drept urgenţă internaţională. Un medic american din Republica Democratică Congo se numără printre cei cu caz confirmat, au declarat grupul de misionari medicali cu care acesta lucra şi CDC.

Persoana, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, va fi transportată în Germania pentru tratament, au declarat aceştia pentru CBS News, partenerul american al BBC.

CBS News a citat, de asemenea, surse care afirmă că cel puţin şase americani au fost expuşi la virusul Ebola în timpul epidemiei din Republica Democratică Congo.