Coșmarul unui bunic care încearcă să își recupereze nepoată luată de ruși. "Nu te-am văzut de atâta timp. Îmi vine să plâng"

AFP

Luptam până la capăt, au transmis combatanții ucraineni din Mariupol, după ce rușii le-au dat un ultimatum, și i-au somat să se predea.

Președintele Ucrainei a avertizat, la rândul său, cu înghețarea oricăror negocieri cu partea rusă.

Între timp, a fost bombardată de ruși o fabrică de muniții de lângă Kiev, și un cartier din Harkov, unde au fost uciși cel puțin 5 civili.

Deși încolțiți în zona combinatului Azovstal, combatanții ucraineni din Mariupol încă opun rezistență rușilor. La începutul săptămânii, mai mulți membri ai batalionului Azov au postat o înregistrare ce sună a mesaj de adio: “Nu ne părăsim pozițiile, vom apară până la ultimul fiecare bucată din orașul asta. Realitatea este însă că orașul este sub asediu și ni se termină munitile, alimentele. Glorie Ucrainei!”.

Miercuri însă, guvernul de la Kiev a anunțat că o brigadă de pușcăși marini a spart încercuirea și a făcut joncțiunea cu Batalionul Azov.

În schimb, ministerul rus al Apărării susține că în jur de 1.500 de luptători ucraineni s-ar fi predat în ultimele zile, și că zona urbană din Mariupol ar fi fost complet curățată de militarii ucraineni, mercenari străini și de trupele batalionului Azov.

De multe ori, cei care fug din orașele asediate prin așa-numitele coridoare umanitare nu au altă opțiune decât să mergă în Rusia.

Un bunic încearcă cu disperare să își aduca nepoata înapoi în Ucraina

Astfel, pentru cel puțin 40 de mii de ucraineni, convoaiele umanitare s-au dovedit a fi convoaie de deportare.

Este cazul acestei fetițe de 12 ani din Mariupol. După ce tatăl ei a fost de ucis de o bombă chiar sub ochii ei, Kira a fost evacuată de ruși și dusă într-un spital din Donetzk. Bunicul încearcă, disperat, să o aducă înapoi, la el acasă.

“Phil Black, Internațional Correspondent: Rușii v-au ucis fiul, iar acum o au pe nepoata dumneavostră.

Oleksander Obedinsky, bunicul fetei: Mama ei a murit când Kira era bebeluș, acum l-a văzut murind pe tatăl ei. Copila vrea să se întoarcă la mine.”

Bunicul ei nu știe cum să ajungă la ea înainte să fie prea târziu, pentru că de la spital i-au spus că fata va fi trimisă într-un orfelinat din Rusia.

Oleksander Obedinsky, bunicul fetei: “I-au luat actele, certificatul de naștere. I-au zis că-i dau altul în Rusia”.

Presă din Rusia o arată pe Kira povestind veselă că i se permite să-și sune bunicul: “L-am sunat azi, Și aseară”.

Însă, când rușii nu stau cu ochii pe ea, Kira îl sună în lacrimi: “Nu te-am văzut de atâta timp. Îmi vine să plâng”.

Oamenii caută rutele de scăpare

În Slaviansk, în regiunea Donetsk, localnicii caută rute de scăpare. Mame şi copii aşteaptă să prindă un autobuz sau un alt mijloc de transport care să-i ducă departe de bombe.

În acest timp, rușii continuă să-i terorizeze și pe civilii din Harkov. Nu au putut intra în oraș, dar ocupă poziții la periferie.

Serhiy Nayev, Commander of the Joint Operațional Headquarters of the Armed Forces of Ukraine: “Pe frontul de est și nord-est, situația rămâne foarte complicată. Harkovul este parțial sub asediu, inamicul folosește lansatoare de rachete și artileria”.

Oleksandr Zavada, rezident din Harkov: “Doi oameni mergeau pe stradă, în apropierea acelei maşini. Acolo i-a lovit proiectilul. A fost lovit de un şrapnel. A fost ucis pe loc”.

Slavik a fost ucis în propria curte, lângă mașină.

Tetyana Agayeva, pacient: “Atacul a început brusc, nici n-am avut timp să fugim către clădiri. Am încercat să ne băgăm sub băncile ori mesele din parc”.

Olga Sadovska, pacient: “Toată lumea țipat: ‘Trântiți-va la pământ!’. Am căzut și inițial n-am simțit nimic, abia apoi am văzut că-mi șiroia sângele din picior, sub genunchi, s-a făcut o băltoacă lângă mine”.

În atacul în care au fost rănite Tatiana și Olga, au murit cel puțin 10 oameni, inclusiv 3 copii.