Coronavirusul continuă să facă ravagii la nivel global. "Suntem copleşiţi de un tsunami de bolnavi"

În doar 15 zile, Statele Unite au mai adăugat un milion de cazuri COVID-19, ducând totalul la peste 4 milioane de persoane infectate cu coronavirus.

Cedând în fața cifrelor copleșitoare, preşedintele Donald Trump a anulat Convenţia republicană, prevăzută să aibă loc în Florida luna viitoare. Atunci urma să fie desemnat candidat al Partidului Republican, la alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie.

După 128 de zile de spitalizare, un new yorkez de 64 de ani, fost director de şcoală, pe care chiar medicii l-au crezut o cauză pierdută, poate vorbi despre victoria în fata COVID-19. Internat din 17 martie, a stat 51 de zile pe ventilaţie mecanică.

Larry Kelly, supraviețuitor COVID-19: "Ultimul mesaj pe care l-am trimis soţiei mele înainte să fiu conectat la ventilator a fost promisiunea că n-o să mă dau bătut, o să lupt din răsputeri".

La un moment dat, familia a fost chemată să-şi ia adio.

Cum Florida a raportat ieri din nou peste 10 mii de noi îmbolnăviri, preşedintele Trump a făcut un pas înapoi şi a luat decizia care se impunea:

Donald Trump, președintele SUA: "Am cerut echipei mele să anuleze Convenţia din Jacksonville-Florida. Nu e momentul potrivit să ţinem o mare Convenţie republicană în Florida, unde e focar major. Eu am datoria să protejez poporul american şi asta am făcut şi voi face mereu".

Acuzat că a minimizat multă vreme amploarea crizei generate de pandemie, pentru a-şi creşte şansele de a fi reales, abia în această săptămână preşedintele Trump a recunoscut gravitatea situaţiei şi a început să poarte mască, gest pe care l-a calificat drept "patriotic".

În ultimele săptămâni, s-au acumulat 12 focare majore în Statele Unite: Miami, New Orleans, Las Vegas, San Jose, St. Louis, Indianapolis, Minneapolis, Cleveland, Nashville, Pittsburgh, Columbus şi Baltimore.

În Georgia, numărul cazurilor zilnice s-a dublat în ultima lună. Autorităţile locale au explicaţii divergenţe.

În aprilie, când numărul de îmbolnăviri se stabilizase, Georgia a fost unul dintre primele state care s-au redeschis. Însă, reuşita iniţială a fost irosită rapid.

În Texas, deja de multe săptămâni, numărul cazurilor noi nu scade sub zece mii zilnic.

Federico Vallejo, medic pneumolog: "Suntem copleşiţi de un tsunami de bolnavi".

În fiecare zi, Federico se ocupa de 70 de pacienţi, de 5 ori mai mult decât în mod normal.

California a fost primul stat american care a instituit carantina. Dacă în iunie avea o medie de 2.600 de cazuri noi, acum a ajuns la 13 mii. Printre cei îngrijiţi într-un spital din California s-a numărat şi actorul australian Mel Gibson, care a fost tratat cu Remdesivir.

Specialiștii spun că tinerii sunt de vină pentru creșterea rapidă a numărului de cazuri.