Coronavirus lume LIVE UPDATE 5 mai. Rusia a înregistrat peste 10.000 de cazuri noi de infectare

Coronavirus lume LIVE UPDATE 5 mai 2020. Pentru a două zi la rând, Rusia a înregistrat peste 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, ceea ce a dus bilanţul total către 150.000.

Infectat la rândul său, și plasat inițial în izolare, premierul rus a ajuns la spital. Potrivit guvernului, el este în stare stabilă.

La categoria „așa da", se încadrează Bulgaria, care are până acum doar 74 de decese. Aici s-au deschis deja restaurantele, cel puțin parțial. La fel și în Serbia.

Pe de altă parte, ministerul nostru de Externe confirmă că 28 de români, angajați la un abator din Olanda au fost testați pozitiv. Asimptomatici, ei au fost plasați în carantină.

Într-o singură zi, în Rusia s-au înregistrat 10.600 de cazuri noi de COVID-19. Moscova e principalul epicentru: aici au fost jumătate din cele aproape 1.400 de decese. Autoritățile vor să introducă obligativitatea purtării măștilor, dar asta abia de săptămâna viitoare.

Constantine Nohrin, șef inspecția administrativă: "Îi implor pe cetățeni să se pregătească și să-și procure măștile din timp, pentru că noile reglementări vor intra în vigoare pe 12 mai și vor privi și transportul public".

Cadrele medicale sunt tot mai mânioase din cauza lipsei de echipamente de protecție. Ieri, jurnaliști independenți au relatat despre al treilea medic rus care, ca un făcut, "ar fi căzut de la fereastră", după ce s-a plâns că doctorii se confruntă cu presiuni intolerabile. Medicului i s-ar fi ordonat să vină la muncă deși era infectat.

În acest timp, autoritățile moscovite fac pregătiri pentru parada de Ziua Victoriei - spre deosebire de alți ani, rușii vor celebra din balcoane victoria sovietică în al Doilea Război Mondial.

Pyotr Biryukov, viceprimar Moscova: "Suntem datori să ne amintim de generațiile noastre mai vechi. Din acest motiv ne vom decora capitala pentru această ocazie, în ciuda situației, și vom transmite lumii că țara noastră a fost victorioasă".



Marea Britanie a înregistrat cel mai mic număr de decese din martie

Marea Britanie a înregistrat luni cel mai mic număr de decese din martie încoace. Regatul are totuși cei mai mulți morți din Europa și suferă, încă, din cauza deciziilor luate inițial de conducători. Când alarma sună asurzitor în mai toate țările Europei, în Regat viața continuă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Londra părea să fi optat pentru strategia imunizarii colective.

Chris Whitty, ofițer medical șef: "Dacă acționezi prea devreme, oamenii se satură de carantină, obosesc".

Patrick Vallance, șef științific: "Nu e de dorit să impui restricțiile prea devreme și pentru că vrei ca populația să capete imunitate".

Un raport guvernamental cu date actualizate a scos la iveală faptul că numărul de persoane infectate era mult mai mare decât cel anunțat oficial în zilele premergătoare adoptării măsurilor de distanțare socială, pe când șeful guvernului încă nu se sinchisea de coronavirus.

Boris Johnson, Prim-Ministru: "Veți fi încântați să aflați că eu strâng mâna oricui".

Când, în sfârșit, au fost închise puburile, cifrele oficiale raportau 359 de morți, mai puțin de jumătate din numărul real.



Turcia, printre statele în care pandemia pare să fi fost ținută sub control

Pe de altă parte, Turcia este printre statele în care pandemia pare să fi fost ținută sub control încă de la început. Autoritățile spun că succesul se datorează unei strategii extrem de eficiente de depistare a cazurilor de COVID.

Arwa Damon, corespondent CNN: "Însoţim una dintre echipele care caută persoanele de contact ale celor infectaţi cu coronavirus, la Istanbul. Încearcă să pună laolaltă indicii şi să adune date, pentru a descoperi cum se răspândeşte virusul. În Turcia, sunt aproximativ 6.000 de echipe ca aceasta, aflate mereu pe teren".

Medicii le cer informații oamenilor despre istoricul medical, despre eventuale simptome, dar și despre persoanele apropiate. Fiul unei femei a intrat în contact cu cineva care a fost testat pozitiv pentru coronavirus.

Arwa Damon, corespondent CNN: "Acum îl înregistrează pe fiul ei în sistemul lor intern. Este o aplicaţie care le permite să-i identifice pe toţi cei care trebuie să fie plasaţi în carantină, pentru că, în cazul acesta, fiul a intrat în contact cu o persoană infectată. Poate că fiul a infectat-o pe mama lui, poate că nu. Oricum, el trebuie să între acum 14 zile în carantină".

În Turcia, nesocotirea carantinei aduce după sine consecințe serioase: amendă sau chiar o perioadă de timp în închisoare.

Melek Nur Aslan, director sănătate publică Istanbul: "Încă din prima zi, Turcia avea pregătit un plan de acţiune, stabilit după epidemiile prin care am mai trecut. Am fost mereu pregătiţi. Odată ce am activat planul, am alertat toate echipele pentru depistarea modului în care se răspândeşte virusul, nu am pierdut timpul".



Miracolul din Bulgaria

Mai aproape de noi, Bulgaria e printre țările care s-au descurcat foarte bine în actuală criză. Cu 1.600 de cazuri și aproape 80 de decese în țara cu un sistem medical falimentar, experții vorbesc de un adevărat miracol. Omul care a coordonat strategia bulgară împotriva epidemiei este un general, medic militar cu misiuni în Irak și Afghanistan. El e cel care a insistat ca Sofia să ia măsuri drastice de siguranță și a criticat constant indolența populației.

Mutafchiyski Ventsislav: "Medicii, care trec acum printr-o perioadă infernală, au ajuns să ne aplaude pe noi, cei care umblăm creanga pe străzi ca niște iresponsabili. E ceva pervers în asta".

Acum, Bulgaria a început deja să ridice o parte din restricții. Restaurantele și barurile cu terase pot să le deschidă, cu condiția că mesele să fie distanțate, iar grupurile mai mari de 4 oameni sunt interzise. Dar nu toți proprietarii de restaurante se grăbesc să reia activitatea.

Rosen Evtimov, manager de salon: "Înainte, când era urât afară, clienții intrau înăuntru. Acum ce o să se întâmple? Toată lumea trebuie să se ridice și să plece. Rămânem închiși în acest moment. Aștept să văd toate măsurile care vor fi anunțate".

Iar în Belgrad, sârbii au ieșit în număr mare la cafenelele și restaurantele preferate - tot pe terase.

"E minunat. Am așteptat două luni că să comand un espresso cu lapte rece și prietenul meu a comandat unul cu lapte cald. Oamenii vor începe să iasă din nou afară. Va fi mult mai distractiv".

Și mallurile s-au redeschis, iar transportul public între orașele sârbești s-a reluat, cel puțin parțial.