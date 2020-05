Avion plin cu provizii anti-coronavirus, prăbușit în Somalia. Cel puțin 6 oameni au murit

Oficialul a refuzat să facă speculaţii cu privire la cauza accidentului, dar un fost ministru al apărării a declarat pentru Reuters că a discutat cu un martor de pe aerodrom, conform căruia se pare că aparatul de zbor a fost doborât.

Abdirashid Abdullahi Mohamed, fost ministru somalez al apărării, a declarat că a vorbit cu un martor de pe aerodrom care i-a spus că avionul a încercat să aterizeze, dar a fost nevoit să se rotească în zbor din cauza unor animale sălbatice aflate pe aerodrom şi apoi, la a doua încercare de aterizare, se pare că a fost atins într-o aripă, potrivit Jerusalem Post.

El a furnizat imagini care arătau avionul în flăcări, bucăţi din acesta împrăştiate pe o zonă restrânsă şi coada avionul rămasă intactă şi a arătat o listă cu numele celor şase pasageri. Reuters nu a putut să verifice imediat imaginile şi nici să confirme numele.

According to local security officials, a rocket-propelled grenade brought down a light Kenyan-registered aircraft with 6 crew while landing in Bardaale town in Bay region #Somalia.

2 Kenyan pilots & 4 #Somali nationals are dead. #Ethiopian forces hit the plane mistakenly. pic.twitter.com/zbai0gyMI8