Coronavirus în lume, UPDATE LIVE 15 aprilie. SUA a înregistrat 2.228 de decese în 24 de ore, un bilanț record

Coronavirus în lume, LIVE UPDATE 15 aprilie. Aproape două milioane de oameni din întreaga lume sunt infectaţi cu noul virus, iar numărul deceselor a depăşit 126.000.

După două zile de declin, Statele Unite au înregistrat marţi un bilanţ record de 2.228 de decese ca urmarea îmbolnăvirii cu noul coronavirus, cel mai mare număr zilnic de morţi la nivel mondial, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins.

În SUA sunt peste 26.000 de morţi. Americanii ar putea fi obligaţi să menţină măsurile de distanţare socială încă doi ani de acum încolo.

Americanii, în casă în următorii doi ani

Printre regulile impuse în următorii doi ani ar fi interdicţia de a ieşi din case fără un motiv întemeiat, sunt de părere specialişti citaţi de CNN.

Opiniile experţilor sunt în contradicţie cu previziunile venite de la Casa Albă. Potrivit acestora, se aşteaptă o relaxare a măsurilor de carantină încă din această vară.

Pe de altă parte, preşedintele Donald Trump a tăiat finanţarea pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii pe motiv că a luat de bune datele anunţate de China şi a pus politica înaintea salvării vieţilor.

Trupuri fară viață puse unele peste altele în camere goale și în camioanele frigorifice transformate în morgi temporare. Este o scenă reală petrecută recent într-un spital din Detroit. Și o dovadă a numărului mare de bolnavi care mor răpuși de COVID-19.

Tinerii nu sunt imuni. Acest bărbat de 27 de ani, însoțitor de zbor, din New Jersey, s-a infectat, apoi s-a luptat cu boala 16 zile. Mai bine de o săptămână a fost conectat la un ventilator mecanic. Dar a pierdut bătălia.

Apropiat: ”Acest virus este foarte perfid. Cineva atât de sănătos, atât de plin de viață. M-au sunat vineri și mi-au spus că inima lui a încetat să mai bată”.

Președintele Donald Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu câțiva supraviețuitori, care au învins boala.

Trump: ”Câștigăm această luptă. Câștigăm acest război. Urmează să anunțăm unele lucruri foarte bune, în viitorul apropiat. Publicul american a fost minunat, mult mai minunat decât s-ar fi așteptat oricine”.

Trump, acuzat că a ignorat avertismentele

Pus pe ceartă cu jurnaliștii, Trump a negat vehement că ar fi ignorat primele avertismente date de specialiști.

Dialog reporter- Trump: ”Ați pierdut timp prețios în care puteau fi pregătite spitalele. - Ești lipsită de respect”.

O anchetă publicată de cotidianul New York Times arata că, timp de 3 săptămâni, președintele ar fi ignorat și minimalizat avertismentele primite de la responsabilii din sănătate.

Dialog Trump- reporter: ”Zero cazuri, zero decese pe 17 ianuarie... - Ianuarie, dar ați omis complet luna februarie... - Am făcut multe. Știi că ești falsă, fake news”.

Apar întrebări și când vine vorba despre relația dintre Trump și principalul său sfătuitor pentru aceasta criză.

Președintele a distribuit, cu buna știință, un mesaj cu comentariul ”Fauci demis”. Dar a ținut să precizeze ulterior că nu intenționează să-l dea deoparte pe expertul în boli infecțioase.

Trump: ”Nu vreau să pun eu vorbe în gura lui Anthony, pe care, apropo, îl plac. Astăzi am tot auzit că aș fi pe punctul să-l concediez. Nu îl concediez! Cred că e un tip minunat.

Reporter: Atunci de ce ați redistribuit postarea: ”Dați-l afară pe Fauci!”?

Trump: Am redistribuit postarea altcuiva. Nu știu... Nu are nicio importanță.

Rep: Ați văzut ce scria în postare înainte să o dați mai departe?

Trump: Da, mie nu-mi scapă nimic.

Rep: Deci ați redistribuit-o chiar dacă cerea concedierea doctorului Fauci?

Trump: Era opinia altcuiva”.

Se reduce numărul de cazuri în Italia și Spania



În Spania a crescut ieri numărul celor care au murit din cauza coronavirusului, comparativ cu ziua precedentă, și a ajuns la 567. Dar cazurile noi de infectare sunt mai puține. Aceeași situație este și în Italia.

Între timp, în Franţa, ambasadorul chinez a fost convocat la Ministerul de Externe după ce un angajat al ambasadei a scris pe site-ul instituției că bătrânii au fost lăsaţi să moară.

Pe de altă parte, din cauza pandemiei, lucrările de renovare a catedralei Notre Dame din Paris, care a ars în urmă cu exact un an, sunt deocamdată oprite.

Pe lângă șocul suferit de pierderea cuiva drag din cauza coronavirusului, suferința oamenilor este sporită de restricțiile care îi împiedică să se susțină emoțional unii pe ceilalți.

Povestea unei femei din Belgia, al carei frate a fost depistat pozitiv la sfârșitul lunii martie, este sfâșietoare.

Rosana: ”Vreau să-mi îmbrățișez tatăl, dar s-a prăpădit. Vreau s-o strâng în brațe pe mama, dar nu pot. Și e la numai 30 de metri de mine. E oribil”.

Boala fratelui ei a avut efecte în lanț asupra întregii familii.

Rosana: ”În seara de 2 aprilie am fost sunată să mi se spună că fratele meu a fost internat la terapie intensivă. Tatăl meu a avut un asemenea șoc emoțional aflând asta încât inima i-a cedat și a făcut stop cardiac pe 3 aprilie”.

Ce lipsește în primul rând într-un asemenea caz este contactul uman, apropierea fizică, acea consolare obișnuită în situații de doliu.

Primul pacient vindecat după ce a fost la Terapie Intensivă

În mijlocul numeroaselor vești triste, apar și raze de speranță.

De pildă, cazul primului pacient vindecat după ce a fost internat la Terapie Intensivă, într-un spital din Anglia.

Medic: ”Este un premiu fantastic pentru toată echipa noastră să vedem primul pacient internat la Terapie Intensivă care s-a vindecat de Covid-19 și și-a reîntâlnit familia în această după-amiază”.

Femeia de 51 de ani a ajuns în grija medicilor în stare gravă pe 17 martie. După aproape o lună de îngrijiri, a ieșit pe propriile picioare din spital și a fost îmbrățișată de cei dragi.

La Londra, un bărbat, care abandonase medicina pentru a-și urma visul de a fi cântăreț de opera, s-a întors în spital, în linia întâi a luptei cu pandemia.

Doctorul tratează pacienții. În același timp, în cate un moment de respiro, cântă pentru colegi, pentru a le mai ridica moralul.

În Spania, unele restricții au fost ridicate. Numai la Madrid, 300.000 de angajați s-au întors la lucru în companiile de construcții și fabrici. Zece milioane de măști au fost distribuite în toată țara.

Administrator: ”Le dăm tuturor muncitorilor echipament personal de protecție, măști și acces la o baie pe care o dezinfectăm zilnic, și le mai dăm soluție de mâini pe bază de alcool”.

În Austria s-au redeschis magazinele

Și în Austria au fost relaxate restricțiile și s-au redeschis micile magazine. Însă oamenilor li se cere în continuare să rămână cât mai mult în case, iar în magazine, purtarea măștilor este obligatorie.

Patron: ”Poate că oamenii au acum dispoziția pentru haine de vară. Sperăm să vină să cumpere de la noi”

Proprietar: ”Pentru că magazinul nostru e în centrul Vienei, depindem foarte mult de turiști. Poate îi vom avea din nou, prin octombrie, noiembrie, decembrie. Până atunci suntem în continuare în criză”.

Italia rămâne țara europeană care a plătit cel mai greu tribut în vieți omenești. Însă rata infectărilor este în mod clar în descreștere.

Regulile de igienă sanitară rămân în vigoare și depinde de la o regiune la alta, pe măsură ce sunt reluate anumite activități.

Lucrările de renovare ale catedralei Notre Dame, amânate

În Franța, unde restricțiile dure au fost extinse până pe 11 mai, sunt amânate lucrările de renovare a catedralei Notre Dame.

Brice de Malherbe, capelanul catedralei Notre Dame: ”Chiar înainte de carantină, urmau să înceapă operațiunile de desfacere, încet-încet, a schelelor. Și, desigur, speranța noastră este că în câteva săptămâni acest proces va fi reluat. Dar, atât timp cât avem aceste schele în jur, sunt în continuare 50% șanse ca alte pagube să fie produse catedralei”.

Schelele care înconjoară catedrala au devenit un pericol pentru că pot lovi și distruge pereții și statuile acestei bijuterii arhitecturale.