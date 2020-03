Franța și SUA anunță că vor colabora pentru o ''inițiativă majoră'' în lupta cu COVID-19

"Foarte bună discuţie cu Donald Trump. Confruntaţi cu criza COVID-19, împreună cu alte ţări, pregătim pentru zilele următoare o nouă iniţiativă importantă", a scris pe Twitter şeful statului francez după un schimb de opinii cu omologul său american, fără a oferi detalii suplimentare, relatează Agerpres.

Very good discussion with @realDonaldTrump. In response to the COVID-19 crisis, we are preparing with other countries a new strong initiative in the coming days.