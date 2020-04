Mărturia unui cunoscut jurnalist american, infectat cu coronavirus. Cum poți învinge virusul

Prezentatorul CNN Chris Cuomo, fratele guvernatorului statului New York Andrew Cuomo, a fost diagnosticat cu coronavirus la finalul lunii martie.

El a continuat să facă emisiunea de acasă și a povestit cum i-a atacat virusul organismul.

„Iată ce am aflat. Acesta este secretul ca să scapi de acest virus: Nu este o pastilă sau un sirop. Ține de voința și devotarea ta. Virusul vrea să ne pună la pământ. Virusul vrea să îl luăm. Cu excepția câtorva norocoși, toți ceilalți care se infectează vor avea parte de o experiență complet diferită față de orice altceva. Vechea noțiune că trebuie să stai în pat când te îmbolnăvești, sună bine. Dar ești infectat cu acest virus, trebuie depui cât mai puțin efort. Am trecut prin asta. Credeți-mă, știu, dar nu poți să stai așa. Acum am înțeles cu acționează bestia. Se schimbă. Febra doar ne înmoaie. Îți provoacă dureri în tot corpul ca să nu te miști, pentru că virusul vrea să ajungă în plămânii tăi. Simt cum îmi strânge pieptul. Când am făcut radiografia, am văzut imediat cum s-a infiltrat”, a povestit Chris Cuomo în cadrul emisiunii sale de la CNN.

Acesta spune că, la un moment dat, a primit un telefon de la un medic specialist în pneumologie, care i-a pus o serie de întrebări pentru a determina stadiul bolii.

„M-a întrebat:

- Poți să te ridici?

- Da.

- Fă-o! Poți să-ți întinzi corpu?

- Of, Doamne! Nu mă simt prea bine.

- Fă-o! Poți să-ți ții respirația 10 secunde?

- Probabil că nu, ca să fiu sincer.

- Fă-o!

Și atunci mi-a spus cheia. A zis că m-a auzit spunând că vreau să țin virusul departe de plămâni. 'Ți-am văzut radiografiile, e deja în plămâni. Și ai temeri justificate, dar ai o abordare greșită. Nu poți să aștepți până dispare. Trebuie să lupți, dar nu în sens metaforic. Trebuie să faci lucrurile care te vor ajuta învingi virusul. Trebuie să respiri adânc atunci când te doare. Și doare, știu că doare. Când faci temperatură mare și asta doare, nu poți să te bazezi pe faptul că va trece. Poate să te țină și 10 zile. Trebuie să te îmbraci cu haine groase, să te hidratezi, să iei paracetamol și trebuie să lupți. Trebuie să scazi temperatura în orice mod posibil'", spune Cuomo că i-a transmis medicul.

Jurnalistul american mai spune că durerea din piept este cea care te dărâmă. „Este ceea ce definește covidul”.

„Virusul vrea să fim pasivi, să stăm întinși, să nu facem nimic. Trebuie să răspundem prin a face tot ceea ce putem. Stau pe o parte, stau pe burtă, mă ridic, îmi fac exercițiile de respirație. Știu că e în plămânii mei și nu voi pierde lupta cu chestia asta. Nu mă duc la spital pentru ceva ce pot să evit. Dacă-l pot evita. Asta e totul: toată ziua și toată noaptea trebuie să dai 100%”, a mai spus Cuomo.