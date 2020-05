Coronavirus în lume, LIVE UPDATE 27 mai. Spania, în doliu național timp de 10 zile

Coronavirus în lume, LIVE UPDATE 27 mai. Peste 5,5 milioane de persoane au fost infectate cu coronavirus la nivel mondial și peste 350.000 de persoane au murit.

Spania îşi plânge morţii. Autoritățile au decretat zece zile de doliu pentru cei care au pierit din cauza noului virus.

Între timp, resposabilii continuă să renunțe la restricţii. Iar ministrul de Externe a cerut Uniunii Europene să găsească o abordare comună pentru deschiderea frontierelor între statele membre.

Până atunci însă, fiecare ţară pare să decidă singură sau împreună cu vecinii când şi în ce condiţii permite reluarea traficului trans-frontalier.

În Statele Unite ia amploare scandalul legat de purtarea măştilor de protecție în spaţiile publice.

Preşedintele Donald Trump a apărut peste tot fără mască şi l-a ironizat pe contra-candidatul său Joe Biden pentru că poartă mască în public.

Totul în ciuda faptului că specialiştii şi consilierii săi pe probleme medicale au făcut apel la populaţie să nu renunţe la măşti. Și chiar Melania Trump a fost văzută purtând-o.

În tot acest timp, numărul morţilor se apropie de 100.000, iar în unele state a crescut din nou bilanțul cazurilor de coronavirus.

UPDATE 8:10 - Ringul de tranzacționare de la bursa din New York și-a reluat activitatea

Cunoscutul ring de tranzacționare de la bursa din New York și-a reluat activitatea după o pauză de mai bine de două luni. Guvernatorul Andrew Cuomo a fost cel care a sunat din clopoțel, marcând debutul ședinței.



Ca măsuri de precauție în fața noului virus, brokerii vor fi obligați să poarte mască de protecție, să stea la o distanță de doi metri unii față de ceilalți și le va fi măsurată temperatura corporală înainte de a intra în clădire.

Jonathan Corpina, Senior Managing Partner, Meridian Equity Partners: „Se simte ca și cum ai fi din nou în prima zi de școală. Încerci să te acomodezi din nou, îți aranjezi biroul, verifici să funcționeze toate calculatoarele. Cred că nu doar pentru noi, cred că pentru țară este un semn nemaipomenit, un indiciu că economia noastră se pune din nou în mișcare.”

În prima zi de tranzacționare cu brokeri prezenți, bursa a înregistrat o creștere usoară. Semn bun, spune consilierul lui Trump pe probleme economice. Oficialul este optimist și adaugă că economia dă semne de redresare, în ciuda datelor nefavorabile din primul trimestru.

Larry Kudlow, consilier economic al Casei Albe: „Angajările au scăzut, şomajul a crescut. Trebuie să ne confruntăm cu situaţia asta şi e una foarte neplăcută. Pe de altă parte, vedem acum foarte multe dovezi că se anunţă o revenire (economică, n.r.) rapidă.”

UPDATE 8:00 - Americanii nu înțeleg importanța distanțării fizice și a măștilor

Pe de altă parte, americanii par să nu înteleagă importantă distantării fizice și a măstilor de protecție. Pe o plajă din statul Alabama, niciuna dintre măsuri nu este respectată.

Președintele Donald Trump este dat drept exemplu în această discuție. În ciuda faptului că specialiștii în sănătate susțin fără dubii importantă măstilor de protecție.

American: „Dacă el nu poartă mască, nici eu nu o să port una. Dacă el nu e îngrijorat, nici eu nu sunt.”

UPDATE 7:50 - Spania, în doliu național timp de 10 zile

Spania este de miercuri în doliu timp de zece zile, în memoria celor răpuși de COVID-19. Încă de marți, în Piatza Cibeles (SIBELES - cu accent pe primul E) din Madrid, drapelele au fost coborâte în bernă.

Pe monumentul Puerta de Alcala a fost prinsă o uriasă fundă neagră. Potrivit datelor oficiale, Spania are peste 26.000 de morți din cauza coronavirusului - aproape 300 doar în 24 de ore.

UPDATE 7:40 - Rezultatele politicilor abordate în Suedia vor fi vizibile la finalul crizei sanitare

Numărul deceselor de la o zi la alta nu este un criteriu valabil pentru a evalua situația, susțin oficialii Suediei - țară care a avut o abordare mai relaxată în fatza pandemiei.

Deși rata de mortalitate este una ridicată acolo, guvernanții spun că rezultatele politicilor de sănătate vor fi vizibile abia la finalul crizei sanitare.

Ann Linde, ministrul de Externe al Suediei: „Strategia noastră nu se bazează pe contabilizarea deceselor de la o săptămână la alta. Se bazează pe o perspectivă pe termen lung în care încercăm să salvăm vieţi, să ne protejăm sistemul medical. E prea devreme să aflăm rezultatul final după o poză la jumătatea cursei. Nu e un sprint, e un maraton.”

În ciuda măsurilor relaxate, economia Suediei a avut de suferit.

Magdalena Andersson, ministrul de Finanțe al Suediei: „Potrivit unui studiu din aprilie, şomajul a crescut până la 7.9%, este cel mai ridicat din 2015 încoace şi ne aşteptăm să avem în continuare o creştere a şomajului.”

UPDATE 7:30 - Situl arheologic de la Pompei primește din nou turiști

În Italia, unde turismul este extrem de important pentru economie, situl arheologic de la Pompei primește din nou vizitatori, după 2 luni și jumătate de pauză.

La intrare, temperatura corporală a fiecărei persoane este controlată cu o cameră cu termoviziune și este obligatorie dezinfectarea mâinilor cu gel.

Turistă americană: „Cred că va fi fabulos. Am avut deja experienţa vizitării Coastei Amalfi, fără trafic şi fără aglomeraţie. Ne-am simţit de parcă totul era la dispoziţia noastră. Acum vom vizită ruinele în aceste condiţîi. Abia aştept să mă văd înăuntru.”

Acești doi turiști americani au fost printre primii care au explorat orașul înghitit de erupția vulcanului Vezuviu.

Colleen Hewson, turist american: „Am ajuns aici pe 5 martie, da. Apoi am ajuns aici pe 7 martie, am venit la ruine lunea următoare, doar că să ne spună că e închis pentru următoarele 20 de zile, apoi a început carantina şi nu voiam să fim printre milioanele de oameni care se înghesuiau pe aeroporturile din America, aşa că am decis să rămânem.”

Cei care vor să viziteze acest loc unic în lume se pot plimba doar pe străzile principale ale sitului arheologic și au voie să intre numai în anumite vile - unde poate fi păstrată distanță fizică.

Giorgio Petraccone, ghid: „Acest traseu oferă siguranţă maximă pentru că e suficient spaţiu, dar cu siguranţă o să evităm grupurile mari, chiar şi numai pentru că e o limită de zece persoane.”

După 9 iunie vor fi deschise noi trasee pentru turiști, dar condițiile de acum - adică purtarea măstii, un număr restrâns de vizitatori și rezervarea biletelor on-line - nu se vor schimba - probabil multă vreme de acum înainte.

UPDATE 7:20 - Biserica Nașterii Domnului din Bethleem a fost redeschisă

Restricțiile sunt ridicate și în locurile sfinte. În Bethleem, responsabilii au permis redeschiderea Bisericii Nașterii Domnului.

Theophylactos, episcop grec ortodox: „Oricine poate intra acum în biserică pentru a se ruga, după cum doreşte, la fel cum era şi înainte. Nu doar credincioşi din Bethleem, ci şi din întreaga lume. Biserica e deschisă.”

Lăcasul de cult a fost închis pe 5 martie, când în Cisiordania au fost semnalate primele cazuri de infectare cu noul virus. Până acum, Autoritatea palestiniană a anunțat aproximativ 400 de bolnavi - mulți dintre ei palestinieni care au muncit în Israel, precum și două decese din cauza COVID-19.

UPDATE 7:10 - Mai puţin de 700 de morţi în 24 de ore, în SUA, pentru a treia zi consecutiv

Pentru a treia zi la rând, Statele Unite au deplâns mai puţin de 700 de morţi zilnice din cauza COVID-19, potrivit datelor prezentate de universitatea americană Johns Hopkins, marţi la ora locală 20.30 (miercuri, 00.30 GMT), scrie AFP.

În ultimele 24 de ore, au decedat 657 de persoane în ţară, de departe cea mai îndoliată de pandemie, potrivit bilanţului acestei universităţi din Baltimore, actualizat continuu.

Noile decese ridică la 98.875 bilanţul american al pandemiei de coronavirus, iar pragul simbolic de 100.000 este aşteptat să fie trecut în curând.

După ce a depăşit frecvent 2.000 de morţi zilnic de la începutul lui aprilie până la începutul lui mai, Statele Unite nu au mai trecut peste acest prag dureros de aproape 20 de zile, iar în ultimele trei săptămâni au raportat în mai multe rânduri sub 1.000 de decese într-o zi.

Circa 1,7 milioane de cazuri au fost înregistrate de la începutul crizei sanitare, dintre care aproape 18.000 în ultimele 24 de ore, şi aceste valori în scădere, potrivit sursei citate de AFP.

UPDATE 7:00 - Germania prelungeşte până la 29 iunie regulile de distanţare socială

Germania prelungeşte până la 29 iunie regulile de distanţare socială impuse pentru a ţine sub control epidemia de coronavirus, a anunţat marţi guvernul cancelarului german, Angela Merkel, relatează AFP.

Până la zece persoane, sau două familii, se vor putea întâlni ''în locuri publice'', au decis guvernul şi cele 16 landuri ale federaţiei, care recomandă ''menţinerea unui număr cât mai mic de persoane'' în aceste situaţii.

De asemenea, autorităţile recomandă reuniunile ''în exterior'', unde ''riscul de infecţie este mult mai scăzut'', a adăugat guvernul federal într-un comunicat de presă.

Pentru reuniunile la domiciliu, ''regulile de igienă şi de distanţare trebuie de asemenea aplicate''. ''Numărul de persoane trebuie să fie stabilit în funcţie de posibilitatea respectării regulilor de distanţare şi trebuie asigurată o ventilaţie suficientă'', menţionează sursele citate.

Aceste dispoziţii se vor aplica ''în toate cazurile până la 29 iunie'', precizează cele 16 landuri şi guvernul federal. În special, se recomandă o distanţă de cel puţin 1,5 metri între oameni.

Germania a înregistrat marţi 179.002 de noi cazuri de coronavirus (+432 în 24 de ore) şi 8.302 decese (+45), potrivit Institutului Robert Koch.

În ultimele zile, ţara a înregistrat noi focare de infecţie, printre clienţii unui restaurant din Leer, în nordul Germaniei, şi într-o biserică din landul Hesse (vest).