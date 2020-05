Cum afectează coronavirusul vederea

Dominic Cummings, consilierul principal al premierului britanic Boris Johnson se află în mijlocul unei furtuni politice.

Toate acestea de când, două ziare au dezvăluit că a plecat la sfârşitul lunii martie cu soţia sa şi cu fiul lor la părinţi în Durham (400 km nord-est de Londra), în timp ce avea simptome de coronavirus.

Un martor ocular citat de The Sunday Mirror şi The Observer a spus, de asemenea, că l-a văzut pe Cummings într-un cunoscut punct turistic aflat la circa 50 de kilometri de Durham pe 12 aprilie. Consilierul a fost văzut din nou la Durham pe 19 aprilie, după ce se recuperase deja şi se întorsese la Londra, au scris The Guardian şi Mirror în ediţiile lor de duminică.

În tot acest timp, Dominic Cummings susține că a făcut aceste călătorii pentru că îi fusese „afectată” vederea din cauza virusului și a fost nevoit să meargă la medici de specialitate.

Șeful său, prim-ministrul Boris Johnson, i-a susținut afirmația, spunând: „În ceea ce privește vederea, găsesc trebuie să port ochelari pentru prima dată în mulți ani de zile ... așa că sunt înclinat să cred că este foarte, foarte plauzibil", scrie BBC.

Ca orice infecție a tractului respirator superior, inclusiv răcelile și gripa, pot provoca iritarea membranei care acoperă ochiul - afecțiune numită conjunctivită sau ochi roșii.

Iar Organizația Mondială a Sănătății include acum acest lucru alături de alte simptome mai frecvente ale virusului, cum ar fi tuse, febră și pierderea gustului sau a mirosului.

Conjunctivita virală poate face ochii să reacționeze prin lăcrimare fapt ce duce la un anumit disconfort, mai degrabă decât la provocarea unei dureri. De obicei, nu interferează foarte mult cu vederea.

Dar dacă partea din față a pupilei și a irisului (partea colorată a ochiului) este de asemenea afectată, poate apărea o neclaritate a vederii.

Prof. Robert MacLaren, expert oftalmologie la Universitatea din Oxford, a declarat că un studiu recent efectuat în Wuhan, China, unde a început focarul de coronavirus, a raportat o serie de probleme ale ochilor, inclusiv umflarea și apariția sindromului ”ochiului lipicios”.

„Oricare dintre simptomele de mai sus poate afecta vederea și pacienții afectați ar fi sfătuiți să conducă cu precauție sau deloc, dacă a existat o estompare semnificativă a vederii”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al Spitalului din Moorfields a declarat că astfel de cazuri sunt rare, fiind necesare mai multe dovezi pentru a explora orice legătură cu coronavirus.

RNIB spune că orice schimbare bruscă a vederii trebuie luată în serios și este un motiv pentru a solicita sfaturi medicale imediate de la un optometrist.

Conjunctivita cauzată de alte virusuri și bacterii este extrem de contagioasă.

Coronavirusul poate intra cu siguranță în corp prin ochi (precum și pe nas și pe gură).

Dar dacă ochii sunt o sursă de contagiune nu este încă clar.